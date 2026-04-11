Todos los gobiernos desde Néstor Kirchner usaron el dólar como ancla contra la inflación y herramienta para regular el poder de compra de los salarios.

Dólar: qué es lo que está haciendo Javier Milei que no hicieron sus antecesores

El gobierno de Javier Milei llegó a su tercer año de mandato sin hacer algo que hicieron la mayoría de sus antecesores en la Casa Rosada. Se trata de la apreciación del peso frente al dólar .

Así lo destaca en un informe la consultora GMA Capital ."El tercer año de mandato suele ser el más exigente. La historia argentina lo confirma: sin el peso de la agenda electoral , las inconsistencias macroeconómicas acumuladas emergen y el margen de maniobra se estrecha", recuerda el informe.

El estudio señala que "un repaso por los ciclos anteriores muestra que el tipo de cambio real corrigió, la brecha cambiaria se amplió y el frente fiscal se deterioró en la mayoría de los casos". Pero sostiene que "el punto de partida de 2026 rompe con varios de esos patrones" aunque "no con todos".

En general en los dos primeros años de gobierno los presidentes suelen atrasar el tipo de cambio o, dicho de otro modo, hacer que el dólar se vuelva barato. De esa manera suelen contener las presiones inflacionarias al tiempo que genera una sensación de bienestar por mayor consumo.

caputo y milei

La trampa después de las elecciones de medio término

Pasadas las elecciones de medio término, los gobiernos devalúan, es decir, hacen que el dólar se vuelva más caro para que los sectores de transables que están expuestos a la competencia externa, como la industria, respiren. Esta vez no ha sido así.

Esta semana el valor del dólar llegó a niveles más bajos desde hace 6 meses. Rompió claramente el piso de $1400, lo que provocó que el Banco Central acelerara sus compras. Hasta ahora en 2026 adquirió unos u$s5000 millones, aunque la mayoría ya se fueron para pagar deudas. Se trata de unos de los puntos débiles del plan.

La calificadora de riesgo Firch señaló hace un par de semanas que para que mejore la nota de Argentina, además de comprar y pagar, deberían quedar más dólares en las reservas.

GMA señala al respecto que "el tipo de cambio real históricamente sostiene un patrón". "El fortalecimiento del peso tiende a propiciarse en años electorales y se corrige en los terceros años de mandato", dice la consultora.

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El estudio recuerda que "desde los niveles elevados en el gobierno de Nestor Kirchner ($ 2.706 a precios de hoy), hasta Alberto Fernández ($ 1.645), la corrección cambiaria fue la norma".

"En ese sentido 2026 marca una excepción. Lejos de corregirse, el tipo de cambio real de la gestión Milei perfora los mínimos previos y se ubica $1.387", sostiene el reporte.

El reporte indica que "a diferencia de otros años, además, la apreciación no convive con una brecha elevada y en 2026 se ubica en 5%". Lejos queda de períodos con mayores controles cambiarios como el segundo mandato de Cristina Fernández donde se ubicaba en torno al 36% o el gobierno de Alberto Fernández, cuando el salto a 95% promedio reflejaba un esquema fragmentado.

"Esto responde en buena medida al cambio en la dinámica del frente fiscal, que pasó a ser la principal ancla del esquema. Luego de más de una década de déficits persistentes, con un piso negativo de 3,5% en 2014, en 2026 el resultado primario vuelve a terreno positivo con una acumulado del 1,4% del PIB en los últimos doce meses", señala.

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La desconfianza sigue

El problema que tiene el programa es la falta de confianza. Aunque el tipo de cambio es bajo, lo que implica un peso revalorizado, el público sigue sin querer tener pesos.

Eso se mide de este modo: la cantidad de dinero circulante más el depositado en cuentas no supera el 10% del PBI. Eso pone un freno a la expansión de la economía y retrasa la baja de la inflación. Es de imaginarse ahora que por cada 100 pesos de actividad económica se usan solo 10 pesos.