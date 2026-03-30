La cotización del dólar mayorista y minorista está prácticamente “planchada” y lejos del techo de la banda de flotación

El "veranito" del dólar: por qué la cotización quedó planchada y qué puede pasar

El mercado cambiario atraviesa un inusual período de estabilidad en el tipo de cambio oficial , con la cotización del dólar mayorista y minorista prácticamente “planchada” y lejos del techo de la banda de flotación.

En este escenario de “veranito cambiario” , el dólar oficial cerró recientemente cerca de $ 1.390 y tocó uno de los valores más bajos del trimestre, mientras que el techo de la banda cambiaria ronda los $ 1.600. La diferencia entre el tipo de cambio mayorista y el techo de la banda supera el 10%, una brecha que no se observaba desde antes de las elecciones de octubre.

Algunos analistas sostienen que el "veranito" se debe a una significativa oferta de divisas provenientes principalmente de exportaciones agroindustriales y colocaciones de deuda privadas y de las provincias. Desde principios de año, el Banco Central viene registrando compras netas de divisas que ya superan los US$ 2.200 millones en el año, en un contexto donde la entidad busca reforzar reservas y moderar la volatilidad cambiaria.

Por otra parte, los analistas dicen que las tasas de interés en pesos incentivaron estrategias financieras como el carry trade, con muchos inversores que prefieren rendimientos en pesos antes que dolarizar posiciones.

brokers dolares Las mejoras en los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York estaban encabezadas por Globant.

Sin embargo, algunos especialistas advierten que esta estabilidad tiene límites. La combinación de tensiones internacionales (como la incertidumbre sobre las monedas emergentes en un contexto global de guerras) y factores internos (como la caída de la demanda de pesos) podría tensionar el equilibrio y generar un rebote de la cotización.

Además, sectores productivos como la industria automotriz vienen señalando que un dólar estable por debajo de un nivel competitivo limita su capacidad exportadora y dificulta la sustitución de importaciones, algo que podría impactar en el crecimiento del empleo y la producción.

Qué dicen los analistas sobre el dólar

Los pronósticos de consultoras privadas y encuestas sugieren que el dólar podría continuar planchado hasta el segundo semestre si siguen las actuales condiciones de oferta de divisas y la demanda continúa contenida, aunque para algunos expertos este escenario también implica un desafío para el sector exportador y la competitividad externa.

Gran parte del debate económico gira además sobre si existe o no un atraso cambiario, algo que definiría el impacto del tipo de cambio en la competitividad de la economía y las cuentas externas.

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Para algunos economistas no hay evidencia concluyente de que esto ocurra por la complejidad de determinar cuál sería el nivel de equilibrio del tipo de cambio real. Este enfoque sostiene que para calcular un tipo de cambio de equilibrio sería necesario conocer la capacidad productiva y tecnológica tanto de Argentina como de sus principales socios comerciales, algo que no sería tan fácil de medir.

El propio presidente, Javier Milei, y algunos de los principales referentes del Gobierno negaron enfáticamente que haya atraso cambiario y aseguraron que los analistas no toman en cuenta el régimen de bandas cambiarias y el comportamiento de la inflación interna frente al tipo de cambio.