Aseguran que el próximo será el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina

Tras la lista de convocados que presentó Lionel Scaloni, se dio a conocer un dato acerca de la carrera del capitán de la Selección.

El fin de una era cargada de gloria va llegando a su fin. El próximo 4 de septiembre, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , la Selección Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en la Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la Vinotinto, la Albiceleste no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en el Monumental de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

image

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 en el Estadio Más Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20, en el marco de la última jornada de eliminatorias.

Las cuatro sorpresas en la lista de Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias

Este lunes, cerca del mediodía, se conocieron a los convocados de Lionel Scaloni, quien dio la lista para la última doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina será visitante de Venezuela el 4 de septiembre y recibirá a Ecuador el 9 de dicho mes. Además de la presencia del capitán, Lionel Messi, hay algunas novedades importantes en la nómina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1957446134638535017?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957446134638535017%7Ctwgr%5Ed2e7124c5a3549248391aba823843681ba077c3e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Flas-cuatro-sorpresas-la-lista-scaloni-la-ultima-doble-fecha-eliminatorias-n1204679&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/rhuJLP7agX — Selección Argentina (@Argentina) August 18, 2025

La primera de ellas está en la defensa, con la presencia de Julio Soler. El ex lateral de Lanús ahora juega en el Bournemouth de la Premier League. Además, Alan Varela fue convocado por su buen momento en el Porto, mientras que Claudio Echeverri está en la consideración junto a Franco Mastantuono, las últimas dos joyas que salieron de River. Uno pertenece al Manchester City y comienza a ganarse su lugar en la mayor, mientras que el otro acaba de llegar al Real Madrid y ya debutó en la última fecha FIFA contra Chile de visitante.

Por su parte, desde el Brasileirao hace ruido la incorporación a la lista de José Manuel López, el Flaco surgido en Lanús que la está rompiendo en Palmeiras. El delantero se suma a los atacantes habituales que son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Correa.

Por último, se destaca la vuelta del Huevo Acuña. El zapalino levantó notablemente su rendimiento en River, a tal punto de ser considerado fundamental para Marcelo Gallardo. Es uno de los pocos futbolistas del Millo que mantiene una regularidad en los últimos tres meses y Scaloni decidió volver a convocarlo.