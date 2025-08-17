El caliente e inesperado cruce de Julio Vaccari por la derrota de Independiente: "Me querés echar"

El entrenador Vaccari se cruzó con un periodista en conferencia de prensa cuando le preguntaron por su futuro en el club.

Julio Vacari tuvo momentos de tensión durante la conferencia de prensa en el José Amalfitani una vez consumada la derrota de Independiente por 2-1 ante Vélez con un festival de penales que fueron claves para la determinación del resultado. En sala de prensa no pudo evitar un tenso cruce con un periodista que preguntó sobre el flojo rendimiento del equipo en esta parte de la temporada.

Durante su respuesta el entrenador se enfocó en quiénes hablan del futuro del entrenador en el club: “ Y vos asentís. Vos, de nuevo, me querés echar ”, dijo el DT mientras que el cronista retrucó: “ Era esa la pregunta. Yo también pensaba esa pregunta ”

“ ¿Vos consideras que me tengo que ir? ¿Pero vos qué consideras? ¿Qué me tengo que ir? ”, esbozó públicamente Vaccari mientras que el periodista no se calló y elevó la temperatura: “ Los resultados mandan en el fútbol. Hay que ver como salen el miércoles ”.

“Entonces vos consideras que me tengo que ir. No evalúas nada vos. Un proceso o cómo se puede dar... perfecto. Son decisiones, opiniones y unos las comparte”, citó. Más tarde se refirió al presente del rojo: “¿A qué lo atribuimos? La verdad que el partido hoy, unos huevos bárbaros. Los futbolistas tuvieron unos huevos bárbaros, impresionante. Con uno menos, corrieron, metieron, se esforzaron... creamos situaciones de gol”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1956898930001637525&partner=&hide_thread=false "Y VOS ASENTÍS, DE NUEVO ME QUERÉS ECHAR" El picante cruce de Julio Vaccari con un periodista en la conferencia de prensa.#TorneoClausurapic.twitter.com/Y8XJv3Nsaw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 17, 2025

Por otra parte se mostró confiado del proyecto: “Vuelvo a repetir, los futbolistas que vinieron en este mercado de pases necesitan tiempo. Necesitan mucho tiempo. Son cosas que uno las sabe. Entiendo que haya gente como vos que piense que lo único que manda es el resultado. Y que cuando el técnico pierde se tiene que ir. Lo entiendo, sé que es parte del juego. Pero confío a muerte en estos futbolistas y en lo que hicieron hoy. Este es un mensaje de carácter. No de un grupo devastado ni nada, dieron un mensaje de carácter. Y el partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”.