Guillermo Barros Schelotto se calentó con un árbitro, lo insultó y se fue expulsado: "No hago trampa"

El entrenador de Vélez tuvo una noche de furia en la victoria de Vélez frente a Independiente en condición de local.

Guillermo Barros Schelotto volvió a ser protagonista de un momento de furia con el arbitraje durante el partido donde el Vélez terminó dejando los tres puntos en su casa al vencer a Independiente. Más allá de la alegría por la victoria, el mellizo se fue expulsado por la terna arbitral luego de una situación incómoda donde el entrenador quedó expuesto con una frase insólita.

Todo comenzó cuando a la hora de realizar sustituciones se generaron confusiones con los nombres de los jugadores por lo que su ayudante Pocho Insua fue expulsado. Al divisar estra situación al borde del campo de juego, Guillermo fue a hablar con el cuarto árbitro: ¿ Cómo me decís eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa” ,

Mientras sumaba más enojo y lo demostraba con su movimiento de nerviosismo, el entrenador elevó el tono y sorprendió con un insulto ya habiendo visto la roja: “No hago trampa, la reconcha de tu madre” , remarcó en varias oportunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956887835425882300&partner=&hide_thread=false ¡¡ESCÁNDALO EN EL AMALFITANI!! ¡¡GUILLERMO BARROS SCHELOTTO ENLOQUECIÓ CON EL CUARTO ÁRBITRO Y SE FUE EXPULSADO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YpcIHPVZzP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Tres penales y un error insólito de Lomónaco: Vélez le ganó a Independiente

Vélez superó 2-1 a Independiente en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido cargado de polémicas, penales y expulsiones. El “Fortín” logró imponerse gracias a su efectividad desde los doce pasos y a pesar de los intentos del “Rojo”, que continúa sin conocer la victoria en el campeonato.

El primer tiempo se desarrolló con paridad hasta la media hora, cuando una jugada cambió el rumbo del encuentro: Kévin Lomónaco cometió un grosero error en salida, se trastabilló y tocó la pelota con la mano dentro del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956869421219111377&partner=&hide_thread=false ¡¡ERROR DE LOMÓNACO Y PENAL PARA VÉLEZ ANTE INDEPENDIENTE!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sCoW0WDNoY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Leandro Rey Hilfer sancionó penal y expulsó al defensor, dejando a Independiente con diez jugadores. Dilan Godoy se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para Vélez. Antes del descanso, Rodrigo Rey evitó una mayor diferencia con una gran tapada ante Imanol Machuca.

En el complemento, Independiente intentó reaccionar con los cambios de Julio Vaccari y consiguió el empate a los 30 minutos: tras la revisión del VAR, se sancionó un penal por falta de Quirós sobre Galdames, que Felipe Loyola transformó en gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956883918629593524&partner=&hide_thread=false ¡EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA INDEPENDIENTE POR ESTA INFRACCIÓN DE QUIROS SOBRE GALDAMES!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/i0yxi6ByqK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Sin embargo, la alegría le duró poco al visitante, ya que a los 38 minutos otro penal, esta vez por una infracción de De Irastorza sobre Romero, le permitió al propio delantero sellar el 2-1 para Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956886355151032829&partner=&hide_thread=false ¡¡PENAL PARA VÉLEZ POR UN AGARRÓN DEL PIBE DE IRASTORZA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/k9uGJOhUm9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

El tramo final estuvo marcado por la tensión, con amonestados en ambos equipos y la expulsión del técnico Guillermo Barros Schelotto, pero sin modificaciones en el marcador. Con este triunfo, Vélez sumó tres puntos vitales en su lucha en el Clausura donde alcanzó a River en la cima que tiene un partido menos y llega con buen ánimo para la vuelta de la Copa Libertadores.

Por su parte, Independiente sigue hundido en una racha sin victorias que golpea aún más tras sus eliminaciones en la Copa Argentina y la derrota en la ida de la Copa Sudamericana.