El gesto de Deyverson y los memes del partido entre Fortaleza y Vélez

El delantero brasileño hizo de las suyas en el duelo de ida de octavos de final que se disputó este martes en Brasil.

Deyverson es un futbolista que siempre llama la atención. Ya se por sus buenas actuaciones o por sus gestos que rozan el ridículo, el delantero brasileño da la nota cada vez que juega. El encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, entre Fortaleza y Vélez , no fue la excepción.

El campeón de este mismo torneo continental con Palmeiras y subcampeón con Atlético Mineiro, fue titular para el conjunto local en el norte de Brasil, donde no se sacaron ventajas con el Fortín.

Deyverson tuvo varios cruces con jugadores rivales, entre ellos con Lisandro Magallán .

Pero además realizó un gesto que ya había hecho contra River en la recordada serie semifinal del año pasado, cuando amagó a sacar un tiro libre y se tomó el pie como si estuviese enlongando.

En un partido de escaso vuelo, Vélez igualó 0 a 0 con Fortaleza en el estadio Arena Castelão por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en Liniers.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto tuvo un par de ocasiones de gol y más allá de no convertir sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

En las redes sociales, los memes estuvieron a la orden del día.

Síntesis

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucca Prior, Lucas Sasha; Marinho, Deyverson, Breno Lopes. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Expulsado: ST 43 Matheus Rossetto (F).

Cambios: PT 21 Emanuel Brítez por Kuscevic (F). ST en el inicio, Kervin Andrade por Prior (F); Aaron Quirós por Mammana (V); 23 Imanol Machuca por Pellegrini (V); 29 Matheus Rossetto por E. Martínez (F); Adam Bareiro por Deyverson (F); 33 Tobías Andrada por Galván (V); 38 José Herrera por Marinho (F); 46 Francisco Pizzini por Romero (V).

Estadio: Arena Castelão.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

