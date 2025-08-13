Sin filtro: el fuerte enojo de Gustavo Costas tras la derrota de Racing por Libertadores

Costas apuntó sin escrúpulos por el estado del campo de juego y se mostró confiado para el partido de vuelta.

Racing se vino de Uruguay con las manos vacías tras la derrota 1-0 ante Peñarol que lo obliga a salir a buscar el resultado en el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda para definir los octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Costas está confiado en el partido revancha , pero sabe que perdió una chance de llegar mejor acomodado al duelo decisivo.

Luego del partido que tuvo el debut de Marcos Rojo como jugador de la Academia , entrando desde el banco en la segunda etapa, el entrenador se refirió a la diferencia que llevó a que el partido de ida se convierta en una derrota: “Ellos tuvieron una chance y lo metieron, allá va a ser totalmente distinto el partido ”.

Por otra parte Costas se refirió al estilo de juego que mostraron durante los noventa minutos. “ La pelota estaba más en el aire que en el suelo, fue un partido malo donde ninguno de los dos merecía ganar ”, contó y agregó: “ Yo quería llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos”.

"LA PELOTA ESTABA MÁS EN EL AIRE QUE EN EL SUELO", comentó Gustavo Costas.



@ESPNArgentina pic.twitter.com/9KOidn0wno — LaNúmeroUno (@_lanumerouno) August 13, 2025

En continuación a su relato el DT expuso en conferencia de prensa la fé que le tiene al equipo para el encuentro de vuelta que se jugará el próximo martes: “Tenemos todavía una chance, estamos más vivos que nunca, con nuestra gente y nuestro estadio. Eso va a ser un plus muy grande, hay que tener fe, estamos más vivos que nunca y con todas las ganas de poder dar vuelta esto”.

“Hay que acostumbrarse a jugar en todos lados, y si hay que pelear el partido como ahora o en San Luis contra San Martín de San Juan (por la Copa Argentina), hay que hacerlo, más en los partidos de Copa que sabemos que son así”, sumó Costas.

El entrenador ya imaginó el partido de vuelta: “Vamos a ir por nuestro sueño que está intacto, vamos perdiendo pero tenemos que corregir algunas cosas. Los esperamos a todos en el Cilindro para darlo vuelta todos juntos”.