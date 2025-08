⁠Gustavo Costas sin filtro: la fuerte frase del DT de Racing contra Maxi Salas y River

Racing no puede dejar atrás el polémico capítulo por Maxi Salas que marcó fuertemente el vínculo entre instituciones como la Academia y River. Lo intenta, pero en la cabeza de los hinchas sobrevuela la decisión que tomó el delantero para unirse al elenco de Marcelo Gallardo y dejar atrás su rol protagónico en el equipo que entrena Gustavo Costas.

El entrenador de la Academia no puede olvidar las negociaciones engorrosas que marcaron al entrenador Costas, quien sigue lamentando la salida del jugador. Luego de la victoria aplastante por 3-0 a Deportivo Riestra , el técnico cargó con munición gruesa sobre el delantero y también el millonario.

" Lo de Salas dividió todo: no digo las cosas por boludez, hay que estar juntos. Eso es algo que nos pasó, que nos hicieron: nos dividieron a la gente y a los jugadores. Por eso, prioridad hoy es el armado de grupo. Y, pensando en eso, haberle ganado a Riestra fue clave”, dijo en conferencia de prensa el DT.

Luego analizó la formación alternativa que paró para ganarle al Malevo: “Yo pongo al que mejor está, siempre trato a todos de la misma manera y ellos me entienden. Conmigo juega el que mejor está, lo decimos desde que llegamos: Juanfer fue al banco, Roger, Salas, Almendra… Hoy, por la situación particular, tuvimos que arriesgar con jugadores que hace poco están con nosotros y cumplieron. Eso me llena de satisfacción pensando en la seguidilla de partidos que se viene”.

Por otra parte Costas se refirió al duelo que tendrá frente a Boca y luego ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores: “Sabemos de lo que se nos viene y estamos preparados para eso. Me gustaría tener un día más de preparación pero Boca no quiso cambiar el día del partido, pero bueno... Hay que jugar y ganar todo: nosotros vamos a pelear todos los frentes”

Sonríe Gustavo Costas: el jugador clave que aseguró su continuidad en Racing

Cuándo queda nada para cerrar el mercado de pases, Agustín Almendra protagonizó una de las novelas del invierno al manifestar su interés de dejar Racing para unirse a Vélez. Pero la situación parece haber llegado a un final feliz para Gustavo Costas ya que se espera que el jugador siga en la Academia, con el agregado de que podría ser titular por Copa Argentina ante Deportivo Riestra.

Finalmente el ex jugador de Boca pidió volver a estar dentro de la consideración de Costas, tras perderse la convocatoria en lo que fue derrota ante Estudiantes, y el entrenador le probó en el centro del terreno de juego junto a Juan Nardoni, encontrándose en una disputa con Richard Sánchez por ese lugar todavía sin definirse en el mediocampo.

almendra racing.jpg

Las condiciones de contrato fueron un punto crucial en su deseo de emigrar a Vélez, tema que Diego Cifarelli (tesorero del club) confirmó que se encuentra en charlas con la representación del futbolista para mejorar su vínculo actual, el cual actualmente vence en diciembre de 2026.

"Nosotros queremos que Almendra se quede. No queremos que se vaya. Eso, principalmente. después, está en él. Nosotros le pedimos. Hasta los compañeros. Pero ya depende de él lo que quiera hacer", había manifestado Costas en conferencia de prensa tras caer con Estudiantes. Un deseo que parece próximo a volverse una realidad.

Los números de Agustín Almendra en Racing

Agustín Almendra llegó a Racing en 2023 luego de su polémica y conflictiva salida de Boca, dónde protagonizo un fuerte cruce con su entonces entrenador, Sebastián Battaglia. Desde su llegada la Academia, se convirtió en un jugador fundamental para la estructura de Gustavo Costas.

Con la institución Blanquiceleste, Almendra lleva jugados 80 partidos, anotó 6 goles y brindó 8 asistencias. Y en lo que va de este 2025, el mediocampista suma 1 gol en 22 apariciones.

almendra racing 2.jpg

Un detalle no menor es su porcentaje en precisión de pases. En 2023 arrojó un espectacular 82%. En 2024 ese número bajó a 79% y en este 2025 lleva 75,5%. También, hasta acá, cabe aclarar que su mejor año ha sido el 2024, cuándo acumuló 42 presentaciones, 5 goles y 5 asistencias.

Por último, Almendra ya ha conseguido dos títulos con la camiseta de Racing, y ambos internacionales. Primero, la Copa Sudamericana 2024 y luego la Recopa Sudamericana 2025. Con esas conquistas llegó a un total de ocho títulos en su carrera, sumando los seis que ganó durante su paso por Boca.