Quién es el joven de raíces africanas que fue convocado en la Reserva de River

Desde hace tiempo, viene llamando la atención con sus actuaciones en las inferiores del Millonario y ahora le llegó su primera convocatoria en la Reserva.

La cantera de River Plate parece ser inagotable en cuanto a sus buenos recursos y uno de los nombres que promete ser una promesa en el último tiempo es el de Jonathan Spiff . Con solo 18 años y un recorrido destacable en las divisiones inferiores del club Millonario, el joven centrodelantero fue convocado por Marcelo Escudero para disputar su primer partido en la Reserva frente a Godoy Cruz.

Jonathan Spiff Asuzu nació el 23 de febrero de 2007 en Palermo, Buenos Aires. Su historia personal está marcada por el legado inmigrante y la pasión transmitida desde su familia. Su padre, el nigeriano Godwin Spiff, llegó a Argentina hace más de dos décadas en busca de nuevas oportunidades laborales. Allí conoció a María, oriunda de Entre Ríos, con quien tuvo tres hijos: Jonathan, Lucía y Chioma. Desde el primer momento, Godwin adoptó a River como su equipo, fascinado por el juego que desplegaba el club. Esa devoción marcó la vida de Jonathan, quien creció en un núcleo familiar ampliamente riverplatense.

A los 7 años, Jonathan asistió a una prueba en el club de Núñez. Fue seleccionado en la primera práctica, lo que marcó el inicio de su camino en las divisiones menores. “En 2014 fui a probarme a River. Jugué de 9 y en la primera práctica quedé. Fue un camino con mucho sacrificio hasta hoy, pero con la ayuda de mi familia y amigos salí adelante. Al principio no caía dónde estaba, pero después me di cuenta de que estar en River implica muchas responsabilidades. Y eso me hizo ser consciente de que hay que aprovechar al máximo las oportunidades”, manifestó en diálogo con el sitio oficial del club.

image

El delantero se ganó la atención de los hinchas más atentos a las juveniles cuando desplegó un nivel superlativo en la Sexta División al sostener un promedio goleador muy alto. Al ascender de categoría, repitió actuaciones positivas en la Quinta y consolidó su presencia en los planteles que pelean por lugares en las divisiones superiores. Esa evolución resultó fundamental para que el cuerpo técnico de Reserva, encabezado por Marcelo Escudero, apostara por incluirlo en la convocatoria para el enfrentamiento ante Godoy Cruz del miércoles 13 de agosto a las 18 en el River Camp.

Las características futbolísticas de Jonathan Spiff

“Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego. Tengo facilidad para llegar al gol, soy muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado”, se describió Jonathan Spiff. El delantero maneja ambos perfiles, cuenta con 1,87 metros de altura y, pese a su contextura, se suma a la generación de jugadas asociadas, saliendo con naturalidad del área para vincularse a la circulación de la pelota.

El propio delantero reconoce que su estilo se inspira en referentes contemporáneos del club, en especial Julián Álvarez, de quien observa y aprende, intentando replicar conceptos y movimientos: “Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”. Suma, además, una admiración por Jay Jay Okocha, figura histórica del fútbol africano, y por el propio Burrito Ortega, ídolo familiar. El parecido físico con Miguel Borja se menciona en los debates de aquellos que lo siguen en inferiores.

image

Consultado sobre el sueño del debut, Spiff pone en primer plano a sus afectos: “Primero sería por mi familia y amigos, que nunca me soltaron la mano. Además de mi papá, también por mi mamá, María, y mis hermanas Lucía y Chioma”.

El encuentro entre River y Godoy Cruz, programado para el miércoles 13 de agosto a las 18 en el River Camp, podría significar para Spiff la primera presencia en Reserva, escalón determinante en la carrera de cualquier juvenil que aspira a consolidarse como profesional. El Millonario inició de manera irregular este Torneo Clausura al figurar en la novena colocación del Grupo B con 5 unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota.