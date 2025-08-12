La fuerte frase que le dijo Gustavo Costas a Marcos Rojo en su bienvenida al club

El entrenador le fue claro al futbolista de último paso por Boca sobre el deseo que tenía de sumarlo al equipo.

Marcos Rojo ya tiene la ropa de Racing puesta y viajó a Uruguay con el resto del plantel después del primer entrenamiento y será una pieza a considerar para el entrenador Gustavo Costas que slEolo podrá utilizar al defensor en Copa Argentina o, como en este caso, por Copa Libertadores. Este martes la Academia visitará a Peñarol por los octavos de final del certamen internacional.

El jugador fue presentado de manera oficial en las redes del club y lanzó sus primeras palabras como jugador de la academia: "Llegar a un club así, tan grande, con tanto prestigio y tantas cosas por delante... pero para lo que uno viene acá es, sin dudas, para ganar la Copa ".

Por otra parte Rojo agregó: "Ya entrené con el grupo y me sentí muy cómodo, todos son grandes chicos. Llegar en este momento de mi vida a un club así me pone muy contento . Me da ganas de seguir demostrando".

"ME DIJO QUE QUERÍA UN HIJO DE P... EN EL EQUIPO"



Marcos Rojo confesó la charla que tuvo con Gustavo Costas antes de sumarse a Racing. Además, el central remarcó: "A lo que uno viene acá es a ganar la Copa". pic.twitter.com/HDTR1aY4yL — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2025

En su relato lo que más sorprendió fue la insólita frase que le dijo el entrenador al futbolista que porta el dorsal '6' en la camiseta. "Me dijo que quería un hijo de puta en el equipo. Esas fueron sus palabras", confesó el jugador.

¿Intencional? El insólito posteo de un jugador de Racing contra un árbitro

El empate entre Boca y Racing trajo algunos malestares con la terna artibtral que condujo Nicolás Ramírez y el entrenador de la Academia Gustavo Costas dejó claro su enojo con la terna. Fue motivo de reproche de distintos jugadores del elenco visitante que se le escapó la victoria a poco minutos del cierre del encuentro.

En las últimas horas tras el encuentro por el torneo doméstico, el delantero de la Academia Duvan Vergara lanzó un insólito posteo con una imagen alterada donde el árbitro principal del encuentro se ve totalmente modificado. Es que en un carrete de varias imágenes de lo sucedido en el estadio del xeneize, Vergara compartió con sus seguidores una imagen donde aparece el árbitro Ramírez pero con la cabeza borrada. ¿Intencional o no? No se conocieron detalles de lo sucedido, pero lo cierto es que el posteo no fue eliminado de la cuenta personal.

Por otra parte a la salida del estadio Vergara mostró su emoción tras haber jugado en La Bombonera. “De por sí fue algo especial para mí. Era un sueño para mí jugar en este estadio. Se me erizó la piel”, dijo en diálogo con la cadena televisiva ESPN.