Se despidió de Messi y De Paul: una figura del Inter Miami se va del club para seguir su carrera en Europa

Lionel Messi perdió dentro del plantel uno de los principales aliados dentro del campo de juego luego de una operación por la que el Inter Miami dejó salir al fútbol europeo al joven jugador. A falta de la confirmación oficial, el futbolista ya aterrizó en el viejo continente.

Las Garza s vendieron al joven mediocampista de 22 años Federico Redondo que terminará su vínculo con el club, el cual hubiera durado hasta 2027 si respetaba lo arreglado. Según trascendió el Elche de España tiene todo acordado con la institución para que se sume al plantel luego de haber cerrado una operación que ronda en USD 2.500.000 a cambio del 50% de la ficha.

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors se despidió de sus compañeros y ya está en Europa para terminar los trámites y convertirse en nuevo jugador del club que preside Cristian Bragarnik. Según trascendió el contrato a firmar será por los próximos cinco años.

Federico Redondo.jpg

Redondo disputó 60 encuentros con las Garzas, donde convirtió dos goles, aportó cuatro asistencias y recibió 18 tarjetas amarillas, aunque nunca vio la roja. Si bien es un rumor fuerte, ni el club ni el jugador se expresaron al respecto pero se espera que en las próximas horas se haga un comunicado oficial.

Cómo sigue el camino del Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup

Finalizó la primera fase de la Leagues Cup, la competencia de CONCACAF que disputan los mejores equipos de la Liga MX de México y la MLS estadounidense. El torneo ya tiene confirmados sus cruces de cuartos de final, con el Inter Miami de Lionel Messi como protagonista.

Las Garzas fueron el segundo mejor equipo al totalizar dos triunfos y un empate -ganaron en los penales-, sumando 8 puntos y ubicándose también en el segundo lugar de la zona MLS, por debajo de Seattle Sounders, el único equipo con puntaje ideal. Por eso, Inter Miami enfrentará al tercero de la tabla de la Liga MX: Tigres, que con Ángel Correa como figura y goleador ganó dos partidos y perdió uno (6).

El vencedor de ese cruce, que tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y reencontrará a tres campeones del mundo (Messi -si se encuentra bien físicamente-, Correa y Rodrigo De Paul), chocará con el que se imponga entre Toluca (8) y Orlando City (7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953640364650508708&partner=&hide_thread=false ¡DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO EN LA #LEAGUESCUP!



Inter Miami enfrentará a Tigres de México por los Cuartos de final



Leo Messi y Rodri De Paul vs. Angelito Correa pic.twitter.com/41b1naK6x9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Del otro lado de la llave, Seattle Sounders (9) enfrentará a Puebla (6) y Los Angeles Galaxy (7) se medirá con Pachuca (7). La organización anunciará en breve el fixture de los próximos partidos, pero se sabe que las semifinales están pautadas para el 26 y el 27 de agosto y que los partidos definitorios, la final y el del tercer puesto, tendrán lugar el domingo 31 del mismo mes.

Los tres equipos que suban al podio clasificarán a la Concacaf Champions Cup 2026, clasificatoria para el Mundial de Clubes de la FIFA.