Deportes La Mañana Lionel Messi ⁠Sin Messi le cuesta: la lapidaria frase de Mascherano para sus jugadores tras ser goleado en el clásico

El Inter Miami perdió 4-1 en el clásico ante Orlando City y el entrenador apuntó contra sus jugadores.







La ausencia de Lionel Messi le costó más de la cuenta al Inter Miami que fue superado en todo aspecto de juego por el Orlando City, el clásico del equipo con sede en Fortlauderdale. Para colmo, más allá de los bajos rendimientos, fue goleada 1-4 para el elenco que entrena Javier Mascherano quien en conferencia de prensa dejó en evidencia todo su malestar con el equipo que entrena ante el funcionamiento exhibido en el duelo.

“Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hoy hubo un solo equipo, y fue Orlando. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador”, dijo en sus primeras frases durante la cita periodística, luego de un encuentro que se le hizo cuesta arriba y que debió empatar a los tan solo cinco minutos de juegos.

Por otra parte Mascherano profundizó en las explicaciones de la derrota: "Hoy no hay excusas, el fútbol es táctica, es talento, es organización, pero en el uno contra uno yo soy mejor que vos, y tener ese hambre y deseo de que no me vas a superar, y eso hoy no lo tuvimos. Me duele mucho, porque te pueden superar, pero hoy el equipo no tuvo la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo".