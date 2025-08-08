Cómo sigue el camino del Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup

El equipo de Las Garzas ya sabe como está compuesta su llave en la competición internacional.

Finalizó la primera fase de la Leagues Cup , la competencia de CONCACAF que disputan los mejores equipos de la Liga MX de México y la MLS estadounidense. El torneo ya tiene confirmados sus cruces de cuartos de final, con el Inter Miami de Lionel Messi como protagonista.

Las Garzas fueron el segundo mejor equipo al totalizar dos triunfos y un empate -ganaron en los penales-, sumando 8 puntos y ubicándose también en el segundo lugar de la zona MLS, por debajo de Seattle Sounders, el único equipo con puntaje ideal. Por eso, Inter Miami enfrentará al tercero de la tabla de la Liga MX: Tigres, que con Ángel Correa como figura y goleador ganó dos partidos y perdió uno (6).

El vencedor de ese cruce, que tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y reencontrará a tres campeones del mundo (Messi -si se encuentra bien físicamente-, Correa y Rodrigo De Paul), chocará con el que se imponga entre Toluca (8) y Orlando City (7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953640364650508708?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953640364650508708%7Ctwgr%5E2bed6e17739a7021bd8e2df17fa5699a062545fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2F&partner=&hide_thread=false ¡DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO EN LA #LEAGUESCUP!



Inter Miami enfrentará a Tigres de México por los Cuartos de final



Leo Messi y Rodri De Paul vs. Angelito Correa pic.twitter.com/41b1naK6x9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Del otro lado de la llave, Seattle Sounders (9) enfrentará a Puebla (6) y Los Angeles Galaxy (7) se medirá con Pachuca (7). La organización anunciará en breve el fixture de los próximos partidos, pero se sabe que las semifinales están pautadas para el 26 y el 27 de agosto y que los partidos definitorios, la final y el del tercer puesto, tendrán lugar el domingo 31 del mismo mes.

Los tres equipos que suban al podio clasificarán a la Concacaf Champions Cup 2026, clasificatoria para el Mundial de Clubes de la FIFA.

El tremendo récord de Lionel Messi en fase de grupos

Inter Miami superó sin sobresaltos la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, metiéndose en cuartos de final, y Lionel Messi ratificó una estadística impresionante: nunca fue eliminado en la fase de grupos de un torneo, ni con clubes ni con la Selección Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953267855723466795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953267855723466795%7Ctwgr%5E2bed6e17739a7021bd8e2df17fa5699a062545fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2F&partner=&hide_thread=false POR ALGO ES EL GOAT: de 37 fases de grupos que Leo Messi disputó sumando clubes y Selección Argentina, avanzó en las 37. ¡100% DE EFECTIVIDAD! pic.twitter.com/eWEoTXLWOL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025

A lo largo de su carrera, disputó 37 veces esta instancia (incluidas 19 Champions League, 7 Copas América y 5 Mundiales), sin fallos. El último antecedente era complicado, ya que en el Mundial de Clubes se topó con Palmeiras, Porto y Al Ahly. Sin embargo logró superar la primera instancia gracias al empate en 0 con el conjunto egipcio y el triunfazo con remontada incluida ante el elenco portugués.

De esta manera, Messi registra un sorprendente 100% de efectividad en su carrera en fase de grupos que también incluyen un Mundial Sub-20, un Juego Olímpico y un Sudamericano Sub-20.