La mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona de 6 millones de euros: estos son sus lujos

En este artículo, te contamos en detalle cómo es la famosa mansión que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo adquirieron en Barcelona.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona: lujo discreto y más de 6 millones de euros

Hace cuatro años, Lionel Messi emigró de Barcelona, la ciudad a la que había llegado siendo aún un niño. En agosto de 2021, el capitán de la Selección Argentina se sumó a las filas del PSG parisino y dejó atrás una etapa estelar junto a los Blaugranas. Mucho antes de ello, en 2009, Messi –junto a su esposa Antonela Roccuzzo - adquirieron una mansión en Castelldefels, localidad ubicada a 25 kilómetros de la capital catalana. ¿Cómo es esta famosa casa que compró el astro ?

En principio, cabe destacar que la mansión les costó a Messi y Antonela una inversión inicial de algo más de 4 millones de euros, cifra a la que luego le añadieron cerca de 6 millones más en renovaciones, ampliaciones y transformaciones de estilo.

La mansión que los Messi poseen en Barcelona cuenta con un terreno de más de una hectárea, que incluye una casa de tres plantas con arquitectura moderna y estilo mediterráneo. La vivienda presenta enormes ventanales y techos altos y en la construcción se destacan materiales como la madera natural y el hormigón.

Según lo reseñaron sitios especializados de Barcelona, la mansión de Lionel Messi en Castelldefels –un exclusivo barrio ubicado a 25 kilómetros de la capital catalana- dispone en su interior de un enorme living con sofá de seis cuerpos, una cocina moderna, biblioteca, cine privado, gimnasio y spa, que combina a la perfección funcionalidad con elegancia.

A través de sus redes sociales, la propia Antonela retrató el salón principal, que se conecta con el jardín a través de amplios ventanales corredizos. Cada uno de los ambientes se distingue por una paleta de colores neutros, como los grises, blancos y beiges.

Lógicamente, Messi no iba a desaprovechar la oportunidad de contar con un campo de juego propio en su mansión. Por eso, en su exterior, construyó una canchita en miniatura para jugar junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además, tampoco se privó de una piscina climatizada, quincho con parrilla y una zona de descanso. Asimismo, diseñó un parque infantil y espacios verdes para los perros.

La vivienda –que cuenta con 10 mil metros cuadrados- también dispone de una cancha de pádel y vistas a las montañas de Garraf y al mar Mediterráneo. La construcción se encuentra alejada de otras viviendas, y tampoco está permitido sobrevolarla, puesto que está rodeada por el Parque Natural Garraf (área protegida por una ley de medio ambiente).

En abril de 2023, trascendió que dos ladrones habrían intentado ingresar a la mansión de Lionel Messi en Barcelona. Según lo señaló el canal español Antena 3, los encapuchados estuvieron merodeando cerca del jardín de la casa e intentaron forzar puertas, ventanas, el balcón y también el portón del garaje del capitán Albiceleste, pero no lograron su cometido debido a las medidas de seguridad puestas en marcha para este tipo de viviendas. De acuerdo a lo reseñado entonces por ese medio, tras dos o tres minutos los asaltantes se escaparon por el mismo lugar por donde entraron y poco rato después llegó la policía.