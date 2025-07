El nuevo récord que consiguió Lionel Messi y lo hizo único en el fútbol de Estados Unidos

Lionel Messi volvió a dejar su huella en el fútbol norteamericano. Con su doblete frente a New England Revolution, el capitán de la Selección Argentina alcanzó un nuevo récord en la Major League Soccer (MLS): se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en marcar al menos dos goles en cuatro partidos consecutivos. Un registro que no hace más que confirmar que, incluso en un nuevo continente y con 37 años, Messi sigue redefiniendo los límites del fútbol.

La marca llegó tras la victoria de Inter Miami por 2 a 1 frente a New England Revolution, un encuentro en el que el argentino fue la gran figura. El primer tanto llegó a los 27 minutos, luego de un grosero error del defensor Tanner Beason, quien falló un despeje y le dejó el balón servido dentro del área. Con una volea certera, Messi abrió el marcador. Once minutos después, amplió la ventaja: Sergio Busquets lo habilitó desde la mitad de la cancha y el rosarino no dudó, rematando de primera desde el borde del área para sellar su doblete.