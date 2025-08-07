⁠La palabra de Mascherano tras clasificar en Leagues Cup: la dolorosa ausencia de Messi y el gran presente de De Paul

El Inter Miami arrancó la máquina luego del gran torneo que realizó en el Mundial de Clubes y avanza en la Leagues Cup luego de vencer al León de México con una victoria implacable por 3-1 , resultado que contó con la colaboración de Rodrigo De Paul que anotó su primer gol con la camiseta del club estadounidense y tuvo un rendimiento que despertó aplausos en el estadio.

El entrenador Javier Mascherano se mostró contento en conferencia de prensa por la victoria conseguida: “ Obviamente una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido con las dificultades que tenía el partido, porque el rival es un rival de jerarquía, un rival que tiene jugadores importantes", soltó el entrenador de las Garzas.

Luego, sumó: "Pero salvo muy pocos momentos, sobre todo en la primera parte, donde hemos sufrido quizás 10 ó 15 minutos, que nos costó, después nos hemos adaptado bien. Y creo que el segundo tiempo ha sido un gran segundo tiempo, donde el equipo tuvo el protagonismo, donde tuvimos la determinación para ir en busca del partido. Esto sigue, a seguir. Ese es el primer objetivo, pero no nos cambian nada ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaroSports/status/1953334152066920632&partner=&hide_thread=false ¡EL 'JEFECITO' NO SE GUARDA NADA!



Javier Mascherano habló tras el partido ante Pumas y soltó un par de declaraciones que dieron de qué hablar:



Primero, reconoció el esfuerzo del rival: “Pumas nos complicó al inicio”.



Luego, dejó claro cómo vio el trámite del juego:… pic.twitter.com/zhPDwFHqvs — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2025

El reconocimiento a De Paul y Luis Suárez

“Le agradecí por el esfuerzo. Tres partidos en siete días. Más que el rendimiento, la predisposición, la energía. Creo que después uno tiene que entender que a veces las cosas pueden salir mejor o peor, pero la predisposición con la que vino, después de no tener ni pretemporada y después de venir de vacaciones y ponerse la camiseta, jugar como lo hace y contagiar como contagia al resto, es de gran ayuda”, reveló Mascherano sobre el mediocampista Rodrigo De Paul.

Por otra parte también llenó de elogios al delantero uruguayo Luis Suárez: “Es alguien con el recorrido que tiene vive distintos momentos con mucha mesura. No hemos hablado demasiado, pero tiene mucha tranquilidad. Ha hecho un gran partido, nos ha ayudado en momentos difíciles del mismo. Siempre es un jugador que, más allá de que le vaya mejor o peor, mira todo el tiempo al equipo. No es fácil para jugadores como él tener la humildad de hacer eso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1953251694977916984&partner=&hide_thread=false Yannick @LuisSuarez9 Rodri De Paul pic.twitter.com/dA9jdXCUjS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

La dolorosa ausencia de Messi

El astro rosarino Lionel Messi tuvo que mirar el partido desde las gradas luego de sufrir una lesión el partido pasado ante Necaxa a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro: “Claramente que uno va intentando buscar variantes de acuerdo a lo que te plantea el rival, y sobre todo también a las necesidades que teníamos nosotros. Cuando juega Leo, nosotros tenemos un as de espadas, que te puede abrir el partido muchas veces, y que ese jugador, entre líneas, que viene a generar la superioridad, no lo tenemos que forzar. Es natural, porque Leo es el que te da la posibilidad. Entonces podemos mover las fichas de otra manera", dijo Mascherano.

Sumado a esto expresó: "Cuando no está él tenemos que buscar hacer alguna otra cosa. Inclusive lo habíamos pensado, habíamos pensado en algún momento sacar un lateral y meter a Fafa y meter dos nueve. No tuvimos la necesidad. Lo que te quiero decir es que cuando tenés grandes jugadores. No hay que tocar demasiado, simplemente es tratar de ordenarlos donde más cómodo se pueden sentir, donde puede estar el espacio del rival y no mucho más. Después es soltarlos y que jueguen ellos”.

El balance de su período como entrenador

“Me siento cómodo. Claramente ha sido una experiencia nueva para mi. Nos hemos adaptado al día a día y al trabajo. Los jugadores nos lo hacen fácil. Tenemos la suerte de tener muy buen plantel, tener a Leo por encima de todo, que para mí poder acompañarlo en este momento de su carrera es un privilegio. Tratamos de aprender todos los días. Muchas veces se cree que los entrenadores le enseñan a los jugadores, pero yo creo que es al revés”.