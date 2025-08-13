El Real Madrid confirmó día y horario del acto de presentación de Franco Mastantuono

El exjugador de River, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, finalmente podrá firmar su vínculo con la institución española.

Y al final llegó el gran día. En el tan esperado día de su cumpleaños número 18, el futbolista argentino, Franco Mastantuono , será presentado en Real Madrid , este jueves, a las 13 horas de la capital española, las 8 de la mañana de Argentina. Así lo informó el club español a través de un comunicado oficial en el que invitó a fanáticos de la institución merengue como así también a miembros de la prensa.

El exjugador de River, oriundo de Azul, que justamente este jueves 14 de agosto cumplirá la mayoría de edad, será presentado en el conjunto 15 veces campeón de la UEFA Champions League, luego de deslumbrar a todos en el fútbol argentino a partir de su técnica, inteligencia y personalidad ponerse la banda roja con 16 años.

En la previa al acto de presentación, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vinculará al jugador con el club español por las próximas seis temporadas.

Comunicado Oficial: acto de presentación de Mastantuono.#WelcomeMastantuono — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2025

Después de la presentación, el futbolista argentino atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid. Recordemos que hasta ahora, Mastantuono no ha participado de la pretemporada del Merengue, ya que al no tener la mayoría de edad aún no ha firmado con su nuevo equipo.

Algunos datos de la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid

Recién este jueves, luego de toda la actividad protocolar que requiere el caso, Franco Mastantuono tendrá la oportunidad de tener su primer entrenamiento (hasta el momento estuvo ausente en la pretemporada del Real Madrid por no tener la mayoría de edad para poder firmar su vínculo) y el martes 19 de agosto, cuando el Merengue se mida ante Osasuna por la primera fecha de La Liga ya podría ser considerado por el entrenador Xabi Alonso.

Antes de cumplir los 18, Mastantouno ya debutó con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y se convirtió en hombre récord: el club más importante del mundo pagó más de 70 millones de dólares por su pase.

Según reportes de medios europeos, Xabi Alonso piensa en el argentino, que utilizará el número '25' en su espalda, como una opción a corto plazo, en el marco de un contexto favorable por la lesión de Jude Bellingham -se operó el hombro izquierdo y sería baja hasta fines de octubre- y la posible salida de Rodrygo Goes -es pretendido por clubes de la Premier League y su futuro es incierto-.

Incluso antes de concretar el fichaje, los fanáticos de la Casa Blanca se hicieron eco del talento de la joya de las inferiores de River, destacando sus mejores momentos con la banda roja, donde sumó 10 goles y 7 asistencias en 60 partidos.

A la espera de sus primeros entrenamientos, y con la expectativa de establecerse dentro del equipo titular del Real Madrid, Mastantuono llega al Real Madrid luego de maravillar a los hinchas de River. Sumar minutos en su primera temporada será clave pensando en una posible convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.