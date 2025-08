La fortuna que cobrará Franco Mastantuono en el Real Madrid

En las últimas horas se conoció que la joya de 17 años por la que apostó la Casablanca y por el cual el entrenador tiene mucha expectativa para el once inicial , cobrará cuatro millones de dólares al año, cifras que no alcanza a las máximas estrellas del plantel pero si se asemeja a promesas como Endrick, Arda Güler, entre otros. En comparación a Franco , Claudio Echeverri cobra un millón de dólares al año en el Manchester City.

Cabe recordar que el elenco español desembolsó 45 millones de euros y le puso una cláusula de recisión de 1.000 millones de euros en el contrato que perdurará hasta fines de 2031.

La llamativa razón de la ausencia de Franco Mastantuono en la primera práctica del Real Madrid

Franco Mastantuono ya se encuentra en España, su primera escala de su prometedora carrera en el fútbol europeo. El ex River todavía no fue presentado, ni se sumó a los trabajos de pretemporada del Real Madrid, que iniciaron este lunes. Su llamativa ausencia estaba planificada aunque para muchos no eran conocidas las razones de su faltazo.

El oriundo de Azul, joyita de la cantera del Millonario, llegó el sábado a Madrid para iniciar su camino como futbolista de la Casa Blanca. Pero recién entrenará bajo el mando del entrenador Xabi Alonso cuando cumpla los 18 años, el 14 de este mes.

Mientras tanto, los futbolistas del Real Madrid pasaron los pertinentes reconocimientos médicos durante la mañana de este lunes, antes de acudir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para llevar a cabo el primer entrenamiento de la pretemporada. Tras el Mundial de Clubes en el que se despidieron en semifinales, los grandes objetivos del Merengue en la temporada 2025-26 estarán en la La Liga de España y le UEFA Champions League, luego de una 2024-25 en la que no alzaron ningún título.

Los jugadores del primer equipo acudieron al Hospital Blua Sanitas Valdebebas desde las 10:00 de la mañana para someterse a pruebas médicas y confirmar su buen estado de salud, como parte de la rutina habitual antes de iniciar los entrenamientos.

Una pretemporada que arranca para Real Madrid solo 24 días después de su último encuentro de la campaña anterior, la derrota ante el París Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes (4-0), y a solo 15 de estrenarse en Liga.