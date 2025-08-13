Un chico de divisiones inferiores de San Lorenzo reveló la "dieta" de la pensión y estalló otro escándalo

El pibe publicó un video en sus redes sociales donde cuenta detalladamente la comida que les da la institución a sus jugadores menores.

Las divisiones inferiores de San Lorenzo tienen cada vez más protagonismo. En tiempos de vacas flacas, los pibes del club ponen la cara por la institución y el comienzo de la Copa de la Liga , en su versión Clausura, así lo demuestra. Con muchos jugadores de sus formativas, el Ciclón es uno de los líderes de la zona A bajo la conducción de Damián Ayude , que viene de ser el DT de la reserva.

Ya sea en las buenas campañas que viene haciendo (semifinalista del torneo pasado) como las ventas para poder subsistir, los jóvenes del club están manteniendo buena parte del día a día.

Pero la crisis institucional del Ciclón, que lleva varios años y tiene como último gran responsable al presidente en licencia Marcelo Moretti, se plasma en las carencias que tiene el club en distintos rubros, incluyendo las inferiores.

rutina san lorenzo

En las últimas horas, a través de un video de Tik Tok, un jugador de las formativas azulgranas hizo pública la rutina de alimentación que manejan y la información es alarmante, al punto que levantó críticas de los hinchas y hasta memes en las redes sociales.

La publicación de Jonás Rodríguez

El arquero de la Reserva de San Lorenzo, compartió su rutina diaria como futbolista en ascenso, revelando las precarias condiciones que generaron indignación entre los aficionados debido al abandono institucional que sufren los jóvenes talentos.

El video comienza con el jugador, oriundo de Córdoba, en su habitación y luego en el baño cepillándose los dientes antes del desayuno. Sin embargo, fue la siguiente imagen la que encendió la polémica: "Hoy desayunamos café con pan y queso", relató el arquero, exponiendo la pobre alimentación que reciben. En redes sociales, surgió un fuerte debate sobre el trato indigno que reciben estos deportistas en formación.

El registro también mostró el deterioro de las instalaciones del club y el menú de las demás comidas: pan de carne con arroz y ensalada para el almuerzo, chocolatada con pan y queso en la merienda, y ravioles con tortilla en la cena.

video reclamo divisiones juveniles san lorenzo

Este escándalo se da en medio de una profunda crisis institucional: San Lorenzo enfrenta una deuda superior a los 30 millones de dólares, una dirigencia dividida y el escándalo de corrupción que salpica a su presidente, Marcelo Moretti, acusado de recibir coimas. Las carencias afectan a todos los niveles del club, agravando una de las peores crisis de su historia.

Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que la AFA de Claudio Tapia, a través de su "Comité de ética" habría avanzado con una resolución que dejaría al presidente, actualmente en licencia, en condiciones de regresar al Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

La causa judicial contra Moretti sigue su curso por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. Fue imputado el 22 de abril y ya fue citado a indagatoria, pero todavía no hay fallo firme. Desde el Tribunal de Disciplina de AFA afirman dicen que no cuentan con pruebas suficientes para sancionarlo y argumentan que pidieron el video filtrado por Canal 9 del presidente recibiendo coimas, pero "nunca obtuvieron respuesta", lo que deja la investigación interna estancada.