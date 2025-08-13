Sabor agridulce: qué dijo Marcos Rojo tras debutar en Racing

El futbolista se refirió a su debut con la academia luego de la derrota de la Academia contra Peñarol.

Marcos Rojo debutó con Racing en un duelo trascendental en la lucha por la Copa Libertadores, uno de los dos certámenes que podrá disputar el jugador luego de no estar habilitado para disputar el certamen doméstico. Luego del encuentro donde sumó los minutos finales ya con el resultado en su contra, el defensor se refirió al debut.

“ Muy contento. Si bien es reciente mi llegada, me recibieron muy bien . Estoy muy contento por poder jugar aunque sea unos minutos hoy”, confesó en diálogo con ESPN en el campo de juego minutos después de que termine el duelo.

Sumado a esto, Rojo se refirió al desarrollo del encuentro: “Típico partido de Copa y mucho más cuando venís acá a este país. Estos rivales te juegan así, te hacen los partidos difíciles y trabados. Creo que el resultado quedó abierto para definirlo en casa “. En sintonía a las declaraciones del entrenador Gustavo Costas , se mostró confiado para el partido de vuelta: “Nada. Creo que estamos muy bien, están trabajando muy bien los chicos. Tenemos que tratar de hacer nuestros juego en nuestra cancha, imponernos y sacar este partido adelante “.

Por otra parte Rojo destacó la presencia de la gente en Uruguay y el recibimiento particular: “La verdad que increíble. La gente está hace como 5 horas adentro de la cancha. Estaba viendo en las redes que estuvieron acá aguantando. Agradecerles por el aguante y el cariño, me recibieron muy bien. Con la fe intenta de ganarlo en casa”.

Durante la jornada del sábado el defensor con pasado en la Selección argentina recibió una dura noticia con un llamado desde la localidad de General Roca, en Rio Negro. Es que a las 4:35 de la madrugada del sábado bomberos y Policía de Rio Negro fueron advertidos por el incendio de una camioneta Ford F-150 Raptor, que luego se conoció que era el actual jugador de Racing.

Por las cámaras de seguridad de un domicilio se dio cuenta que una persona encapuchada, de la cual no se conoce la identidad, fue la autora del hecho.