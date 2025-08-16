Tres penales y un error insólito de Lomónaco: Vélez le ganó a Independiente

El Fortín se impuso por 2 a 1 frente a el Rojo en un partido que tuvo una actuación polémica del árbitro Rey Hilfer.

Vélez superó 2-1 a Independiente en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura , en un partido cargado de polémicas, penales y expulsiones. El “ Fortín ” logró imponerse gracias a su efectividad desde los doce pasos y a pesar de los intentos del “ Rojo ”, que continúa sin conocer la victoria en el campeonato.

El primer tiempo se desarrolló con paridad hasta la media hora, cuando una jugada cambió el rumbo del encuentro: Kévin Lomónaco cometió un grosero error en salida, se trastabilló y tocó la pelota con la mano dentro del área.

Leandro Rey Hilfer sancionó penal y expulsó al defensor, dejando a Independiente con diez jugadores. Dilan Godoy se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para Vélez . Antes del descanso, Rodrigo Rey evitó una mayor diferencia con una gran tapada ante Imanol Machuca .

¡¡ERROR DE LOMÓNACO Y PENAL PARA VÉLEZ ANTE INDEPENDIENTE!!

En el complemento, Independiente intentó reaccionar con los cambios de Julio Vaccari y consiguió el empate a los 30 minutos: tras la revisión del VAR, se sancionó un penal por falta de Quirós sobre Galdames, que Felipe Loyola transformó en gol.

¡EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA INDEPENDIENTE POR ESTA INFRACCIÓN DE QUIROS SOBRE GALDAMES!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Sin embargo, la alegría le duró poco al visitante, ya que a los 38 minutos otro penal, esta vez por una infracción de De Irastorza sobre Romero, le permitió al propio delantero sellar el 2-1 para Vélez.

¡¡PENAL PARA VÉLEZ POR UN AGARRÓN DEL PIBE DE IRASTORZA!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

El tramo final estuvo marcado por la tensión, con amonestados en ambos equipos y la expulsión del técnico Guillermo Barros Schelotto, pero sin modificaciones en el marcador.

¡¡ESCÁNDALO EN EL AMALFITANI!! ¡¡GUILLERMO BARROS SCHELOTTO ENLOQUECIÓ CON EL CUARTO ÁRBITRO Y SE FUE EXPULSADO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Con este triunfo, Vélez sumó tres puntos vitales en su lucha en el Clausura donde alcanzó a River en la cima que tiene un partido menos y llega con buen ánimo para la vuelta de la Copa Libertadores.

Por su parte, Independiente sigue hundido en una racha sin victorias que golpea aún más tras sus eliminaciones en la Copa Argentina y la derrota en la ida de la Copa Sudamericana.

Síntesis de Vélez vs. Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Liga Profesional 2025

Fecha 5

Vélez 2-1 Independiente

Estadio: José Amalfitani

José Amalfitani Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobias Andrada, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Francisco Pizzini, Dilan Godoy, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Iván Marcone, Lautaro Millan, Pablo Galdames; Ignacio Pussetto, Diego Tarzia, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 35m Dilan Godoy (V).

Cambios en el primer tiempo: 36m Franco Paredes por Diego Tarzia (I).

Incidencias en el primer tiempo: 34m Kévin Lomónaco (I).

Goles en el segundo tiempo: 30m Felipe Loyola (I), 38m Braian Romero (V).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Claudio Baeza por Tobías Andrada (V), 16m Gabriel Avalos por Matías Abaldo (I), Walter Mazzanti por Ignacio Pussetto (I), Felipe Loyola por Iván Marcone (I), 23m Maher Carrizo por Tomás Galván (V), Braian Romero por Dilan Godoy (V), 41m Santiago Montiel por Lautaro Millán (I), 43m Matías Pellegrini por Imanol Machuca (V), Leonel Roldán por Francisco Pizzini (V).

La otra polémica de la fecha

Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.

El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.

Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.