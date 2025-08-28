Un petrolero en libertad condicional conducía a toda velocidad y la persecución duró más de una hora

El hombre se escondió en su domicilio y no fue demorado. Tiene 25 años y acumula causas en la Fiscalía de Chos Malal por resistencia a la autoridad.

Este miércoles por la noche un petrolero que trabaja en Añelo puso en peligro a los vecinos y vecinas de Andacollo . El hombre manejaba un auto sin respetar las normas de tránsito, cruzando a toda velocidad la pequeña localidad. El episodio fue alertado por las autoridades que comenzaron una persecución que se extendió durante más de una hora .

"Fue alrededor de las 20.30 y se extendió hasta las 22, el señor no quería desistir de su acción", informó el comisario Hernando Burgos consultado por LMNeuquén y acotó: "de milagro no se llevó puesto a nadie".

El Jefe de la Comisaría 30 aseguró que el hecho, que quedó registrado en un video que circuló por redes sociales, fue informado a la Dirección Provincial de Población Judicializada, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Neuquén porque el conductor tiene una condena y está en libertad condicional .

Comisaría-Andacollo.jpg

Extensa persecución en Andacollo

De acuerdo al video difundido por redes sociales, el auto Ford Fiesta blanco modelo 2005 cruzó por una arteria principal de la localidad de Andacollo levantando gran cantidad de tierra a su paso y generando la indignación de los transeúntes. Incluso, aseguran que estuvo a punto de atropellar a un vecino de la localidad.

"Hay alrededor de 5 vecinos que nos llaman para alertarnos", señaló el comisario y agregó que ante el primer llamado un móvil salió a buscarlo, pero "corre con ventaja porque no respeta ninguna norma". La gente se comunicaba para brindar la ubicación, pero no hubo éxito. "El móvil no puede viajar a la misma velocidad porque viola las normas y nos llevaríamos a alguien puesto por perseguirlo", explicó.

Finalmente, la persecución culminó cuando uno de los patrulleros logró ubicarlo en la ex Ruta 43, un camino de tierra que va desde Huinganco hasta Andacollo. "Trató de detenerlo nuevamente y se metió a su domicilio, una vez ahí no podemos intervenir salvo que tengamos una orden judicial", indicó el comisario.

Conducía a toda velocidad por el centro

Quién es el conductor imprudente en libertad condicional

El hombre que estaba manejando a alta velocidad poniendo en peligro a la gente ya está en la mira de la Policía por hechos similares. "Efectivamente, es una persona que estaba en libertad condicional con condena y causas por abuso de armas, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones", precisó Burgos sobre la condición judicial.

Ante la acumulación y el tenor de todos esos delitos, quedó condenado en libertad condicional sujeto al cumplimiento de normas de conducta. "No está cumpliendo las normas de convivencia", manifestó el comisario y en este sentido, informó al fiscal Victor Hugo Salgado de la Fiscalía de Chos Malal quien lleva la causa judicial por resistencia a la autoridad.

De acuerdo a la información que consta en los registros policiales, son reiterados los hechos protagonizados por el hombre que resulta ser un joven de 25 años: en solo dos meses acumuló dos causas judiciales por resistencia a la autoridad.

La Fiscalía de Chos Malal investiga la estafa concretada en Andacollo.

En tanto, la situación produce un gran revuelo en la localidad que tiene alrededor de 3.700 habitantes. Según testimonios de vecinos, bajo efectos de estupefacientes empieza a andar a alta velocidad por el pueblo. Conducta que lleva adelante en sus días de franco, dado que trabaja en Añelo, con regimen acorde al rubro petrolero. En tanto, en la Comisaría no hay denuncias formales de vecinos porque, según aseguran, temen represalias.