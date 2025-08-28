Escalofriante ataque en plena Ruta 22 deja un herido y dos detenidos en el lugar

Dos hermanos discutieron con otro hombre y uno de ellos le disparó. El herido está internado grave. El hecho, ocurrido en General Roca, quedó filmado.

El momento en que dispara el pistolero. El balazo le dio en el abdomen al otro hombre vestido de azul.

Un hecho escalofriante que pudo haber provocado víctimas inocentes se produjo a plena luz del día y en plena Ruta 22 , que como es habitual llevaba un intenso tránsito vehicular.

Como es propio de estos tiempos y no podía faltar, el incidente fue filmado por un testigo y las imágenes, que parecen extraídas de un film sobre la marginalidad , se viralizaron de manera inmediata.

Todo ocurrió en la zona de la banquina, en inmediaciones al cruce de la calle Humberto Canale , al suroeste de la ciudad de General Roca .

Suponen que por una bronca antigua, dos jóvenes de 20 y 22 años que resultaron ser hermanos, se enfrascaron en un altercado con otro sujeto, quien resultó herido de un balazo en el sector del abdomen.

Infernal tiroteo en plena Ruta 22 dejó una persona herida

La víctima fue trasladada al hospital local en un vehículo particular, informan medios roquenses, mientras que policías del Destacamento Especial 177 del barrio Chacramonte, ubicado en la zona rural, concurrieron al sitio del incidente y dieron inicio a la investigación.

Los datos recabados permitió a los efectivos individualizar a los presuntos autores que habían escapado en un vehículo, por lo que montaron un operativo para detenerlos.

Una pista los llevó hasta la calle El Ceibo, al norte del canal principal de riego, donde ambos fueron apresados con la colaboración de uniformados de la Unidad 48 de Mosconi

La versión: antiguas disputas

Una versión indica que uno de ellos tenía problemas con el herido, y que se habrían encontrado circunstancialmente en el sitio del episodio.

Se presume que hubo una discusión que derivó en un enfrentamiento a golpes, hasta que el hermano del contendiente extrajo un arma de fuego y disparó a corta distancia contra el otro sujeto, impactándole en el abdomen.

Trascendió que habría un tercer hombre involucrado en el caso, quien los habría acompañado en la fuga y está siendo buscado por la policía, al igual que el rodado.

El Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales de rigor en busca de elementos para aportar a la causa.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Mientras que la víctima había sido intervenida quirúrgicamente y su estado era grave.