Quién era el hombre que hallaron calcinado en una camioneta camino a Quila Quina

Lo encontraron en la tarde del miércoles. Su hermana había manifestado que le había prestado el vehículo y que estaba triste por problemas de salud y de dinero.

Luego de la conmoción que generó el hallazgo de una persona calcinada en el interior de una camioneta en la villa Quila Quina, la Policía y la Fiscalía avanzaron con distintas medidas que permitieron descartar un posible hecho delictivo y, a la vez, confirmar la identidad del cuerpo.

Durante esta tarde, los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacaron que no se encontraron indicios de criminalidad en el cuerpo calcinado. “Así surge de informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal jefe Gastón Ávila, a cargo de la investigación del caso, de parte del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial”, precisaron.

Por otro lado y debido al estado del cadáver, no fue posible avanzar con la confirmación de la identidad. En este marco, la fiscalía dispuso que se lleve a cabo un estudio de ADN. De igual modo, se pudo certificar que se trata de un hombre.

Los representantes del MPF aclararon que “sobre la base de testimonios de familiares recogidos por el momento, en el contexto de la investigación que lleva adelante el MPF y la Policía provincial, se supone que podría tratarse de Julio Raúl Robert, de 55 años”.

Conmoción en San Martín de los Andes

El hallazgo del cadáver completamente incinerado dentro de una camioneta generó una gran conmoción en San Martín de los Andes. Hoy, a primera hora, la Policía de Neuquén informó a LMNeuquén que las sospechas apuntaban a un suicidio.

"Bomberos Chapelco fue el encargado de hacer la pericia sobre el vehículo estacionado en una banquina pronunciada, un mirador, en medio de un camino sinuoso", explicó Heriberto Puel, jefe de la Comisaría 23 a LU5. A su vez, apuntó que personal de la División Criminalística de Junín de los Andes no observó indicios de criminalidad.

Según relató, los pobladores del lugar llegaron alertados por la densa columna de humo que divisaron y fueron quienes advirtieron a los bomberos del sorpresivo incendio que se estaba desarrollando en una Fiat Fiorino color blanco con el peligro de que se extienda al bosque.

A última hora de ayer miércoles no había más información que la patente del utilitario.

Muerto Calcinado Quila Quina San Martin de los Andes Federico Soto

Pero hoy por la mañana, mientras la División de Bomberos Chapelco continuaba con las pericias al vehículo incendiado, el comisario adelantó que pudieron establecer que la víctima del incendio no es la titular del utilitario Fiat Fiorino. Puel adelantó que entrevistaron a la dueña de la Fiorino, quien brindó un testimonio crucial para encauzar el caso.

"Ya estuvimos investigando, dimos con la propietaria del vehículo, sabía que aparentemente era su hermano el que lo manejaba, ella se lo había facilitado y lo manejaba hace tiempo", indicó Puel.

Problemas económicos y familiares

En tanto, consultado el jefe policial por la edad del hermano de la titular, confirmó que es mayor de 50 años, oriundo de San Martín de los Andes. Además, dijo que la mujer contó una serie de detalles claves para la investigación: "el hombre era paciente oncológico, tenía problemas económicos y familiares, ella lo había notado triste, no lo notaba normal".

De acuerdo a la información suministrada por el comisario, otra cuestión que abona la hipótesis de una muerte autodeterminada, es que no se detectó participación de otro vehículo, y no hay indicios de un siniestro vial previo.

En cuanto a los detalles de cómo estaba posicionado el cadáver, Puel indicó: "fue encontrado totalmente carbonizado, lateralizado desde el conductor hacia el acompañante, pero las primeras personas que llegan observan la llama y no detectan a una persona adentro".