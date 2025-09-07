Se incendió una casa en el lago Mari Menuco: misterio sobre el origen del fuego

La casa estaba recién estrenada y no tenía electricidad. Se ubicaba dentro de la vasta zona del perilago. La principal hipótesis.

Una vivienda de madera quedó completamente destruida por un incendio registrado en la noche del sábado en el lago Mari Menuco . El hecho ocurrió en la zona del perilago , entre el camping El Sosiego y Bahía Bonita, y no en la villa privada, como trascendió en un principio.

Según consignó Centenario Digital, Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre. Cuando arribaron, el fuego ya estaba generalizado y las pérdidas fueron totales, aunque no se registraron personas lesionadas. Era una construcción nueva, aunque con detalles.

El oficial principal de Bomberos, Víctor Arroyo, informó que las causas aún se investigan y señaló que la vivienda no contaba con suministro eléctrico. Es decir, que se descarta de plano la idea de un cortocircuito como principio del fuego.

Istmo Mari Menuco.jpg La zona del lago Mari Menuco es muy extensa.

Según trascendió, la casa había sido inaugurada pocas horas antes por sus dueños tras terminar la construcción. Una de las hipótesis apunta a que el origen podría estar en unas brasas encendidas en una parrilla luego de un asado, aunque los propietarios aseguraron que las habían apagado correctamente.

Incendio en Mari Menuco: bomberos a 30 kilómetros

En los primeros minutos del siniestro hubo gran preocupación porque el fuego podía propagarse hacia otras construcciones de la zona. Pero en el perilago de Mari Menuco proliferan los puestos de crianceros, más allá de las villas turísticas y clubes de fin de semana.

Pese a la distancia de más de 30 kilómetros entre el cuartel de Centenario y el lugar del hecho, la respuesta de los bomberos fue rápida y permitió controlar la situación. Cada vez que se produce un siniestro de este tipo, los bomberos de esa localidad tienen que preparar toda una logística, ya que está dentro del radio de cobertura, con múltiples gastos para la institución.

En un principio, las primeras informaciones no estaban claras respecto de dónde había ocurrido el incendio, algo que generó alarma en los distintos clubes del perilago, como la Vila Mari Menuco, Hidronor, y Tenis Club, que son lugares desarrollados con varias casas. Pero en el caso del incendio, la vivienda estaba aislada, y se desconoce quiénes son los propietarios.

En la zona del lago Mari Menuco hay varias viviendas informales, en medio de las picadas petroleras, aunque muchas son de crianceros que viven hace años en esos lugares. También hay un sector que pertenece, como reconocimiento oficial desde finales de 2023, a la comunidad mapuche Kaxipayiñ, que tiene base en Loma La Lata y los alrededores. Parte de las tierras se ubican también en el perilago.

Si bien de acuerdo a los trascendidos, los propietarios de la vivienda incendiada en Mari Menuco dijeron que habían apagado las brasas después de un asado, lo cierto es que la casa quedó destruida completamente y no se sabe hasta ahora si fue ese el verdadero motivo del inicio del siniestro. Es por eso que el resultado lo va a determinar las pericias que realicen los bomberos en estas horas.