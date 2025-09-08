Le incendió la casa y casi lo quema vivo por un accidente de tránsito

El incidente ocurrió en febrero en Cipolletti. El agresor le arrojó nafta y le tiró un fósforo encendido. La víctima sufrió heridas graves.

Un hombre sufrió graves quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de que otro se presentara en su casa ubicada en un asentamiento de Cipolletti y tras arrojarle un bidón con nafta en su interior le tiró un fósforo prendido, provocando un t remendo incendio.

Las llamas le ocasionaron a la víctima lesiones en la región del tórax , en el brazo superior izquierdo y cara lateral de la pierna izquierda con secuela de quemaduras tipo AB y B que corresponden al 35% de la superficie corporal.

También le certificaron “impotencia funcional e hipotrofia del hombro izquierdo” y en muslo izquierdo le quedó una cicatriz por un injerto que le realizaron con piel de su pie.

bomberos.jpg

El ataque se produjo el 1 de febrero de este año, minutos después de las 16, cuando Axel Herrera se presentó en la vivienda de PW y desde la vereda le pidió que saliera, porque "lo iba a prender fuego".

Y lo hizo, porque cuando el hombre se asomó por la única ventana del frente de la propiedad, Herrera arrojó el líquido combustible para luego lanzar el fósforo encendido.

De inmediato vecinos linderos corrieron en ayuda de la víctima, que pedía auxilio a gritos. Lo trasladaron de urgencia al hospital, donde fue asistido.

Mientras que los Bomberos, que habían sido alertado por los testigos, lograron luego apagar el fuego que afectó al resto del inmueble.

Detenido en prisión preventiva domiciliaria por el incendio

Herrera fue detenido imputado por el delito de lesiones graves. Había quedado en prisión preventiva domiciliaria con el monitoreo de un dispositivo GPS, mientras que el herido logró recuperarse aunque permanece con las secuelas del fuego en su cuerpo.

En la investigación, en la que intervino personal de Destacamento 114 del barrio El Manzanar, surgió que el altercado entre ambos hombres tuvo su origen “en un accidente de tránsito acaecido tiempo antes en el cual el actual imputado fue damnificado”.

La causa derivó en un juicio abreviado consensuado entre el fiscal Martin Pezzetta y el defensor Oficial Mario Nolivo.

La propuesta establecía imponerle a Herrar una pena de tres años de prisión en suspenso, por lo que no iría tras las rejas, con el cumplimiento de pautas de comportamiento, entre las que se destaca la prohibición de acercamiento y el impedimento de contacto con la víctima.

E.C.P TRIBUNALES (5).JPG Estefania Petrella

El acusado, que carecía de antecedentes penales, aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó registrado que asumía su culpabilidad en los hechos.

El acuerdo en juicio abreviado lo avaló el damnificado. Entonces, la jueza Alejandra Berenguer aprobó la propuesta de las partes y dictó el fallo con el castigo que habían planteado.

Destacó que era factible su homologación por la confesión del propio autor del ataque, pero además contaban con pruebas firmes para corroboraban su autoría. Mencionó la declaración de la víctima, de los vecinos y los peritajes de Bomberos y del Gabinete de Criminalística, que no detectaron signos de una “autocombustión”. Además sumaron las imágenes de una cámara de seguridad de un inmueble aledaño que captó el incidente.

Pautas de conducta

Además de la condena de prisión en suspenso el pirómano deberá cumplir pautas de comportamiento por el término de tres años. Uno es puntual, y fue requerido por la propia víctima: tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de su casa y tampoco lo puede contactar en forma personal -ni a él ni a su hija- a través de otras personas ni mediante redes sociales.

Las demás reglas son de rigor: fijar domicilio; someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados; no cometer nuevos delitos y “no consumir estupefacientes ni alcohol en exceso en la vía pública”.

Le advirtieron que en caso de incumplimientos le recovarán la condicionalidad de la condena y la deberá cumplir tras las rejas.

El fallo de Berenguer también incluyó el cese de la prisión preventiva de Herrera y el retiro del dispositivo electrónico que le habían colocado.