Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César, quien era pareja de la joven, recibió la máxima pena por ser el autor del crimen.

Este martes por la mañana, la Justicia de Chaco confirmó la prisión perpetua para César Sena, sus padres y los acusados de encubrimiento, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski .

La decisión se dio a conocer a través de una audiencia virtual. Y desde su celda, los Sena conocerán cuántos años pasarán en prisión por el femicidio de la joven.

De esta manera, la Justicia de Chaco fijó las penas para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. César recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña , fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

Gloria Romero, madre de Cecilia, estuvo presente durante la lectura de las penas junto a Mercedes, tía abuela de la joven asesinada.

Cecilia Strzyzowski Los huesos de Cecilia Strzyzowsk mostraban reducción de tamaño por efecto del fuego y presentaban signos de calcinación, lo que indica que el cuerpo estuvo expuesto a temperaturas superiores a los 800 grados.

Este martes también se definió la pena para quienes fueron partícipes encubriendo el crimen. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables de encubrimiento agravado. Obregón fue condenado a la pena de 5 años y 10 meses y González fue sentenciada a 5 años de prisión efectiva.

En tanto, para Gustavo Melgarejo -quien cuidaba la chanchería de Emerenciano Sena- se dictó la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso con medidas preventivas, por el delito de encubrimiento simple. Su pareja Griselda Reynoso fue la única imputada en el caso que resultó no culpable.

La jueza técnica Dolly Fernández fue la encargada de leer las condenas, en una audiencia que fue breve y rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa.

clan sena

Desde Fiscalía reconstruyeron el crimen y sostuvieron que existió un plan previo en que participaron Marcela Acuña y Emerenciano Sena, a partir de una falsa promesa de un viaje.

En este marco, el Ministerio Público solicitó que los siete imputados sean declarados culpables: el fiscal Martín Bogado pidió condena por homicidio agravado y femicidio para César Sena, participación necesaria para sus padres y encubrimiento agravado para los cuatro colaboradores.

Las querellas acompañaron la acusación fiscal y coincidieron en que el hecho fue resultado de un plan organizado. Afirmaron que César Sena actuó siguiendo órdenes y solicitaron al jurado un veredicto de culpabilidad para todos los acusados.

El caso de Cecilia Strzyzowski: del proyecto de vida a la desaparición

La relación entre Cecilia y César empezó en 2022 a través de una aplicación. Se casaron a los pocos meses. El vínculo, según reconstrucciones judiciales, quedó marcado por control y violencia. Ella anhelaba mudarse del Chaco, conseguir trabajo y empezar de cero. Él le prometió Ushuaia, casa y empleo. La ilusión terminó en trampa.

El 1° de junio pasaron la noche en un alojamiento de Resistencia. A las 9:14 del día siguiente, una cámara registró la llegada de ambos a la casa de los Sena, sobre Santa María de Oro. Cecilia bajó con una valija. Fue su última imagen con vida. La hipótesis fiscal afirma que fue asesinada minutos después dentro de la vivienda, con golpes y asfixia, y que su cuerpo fue incinerado en la chanchería, el campo de la familia.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski

La causa se apoya en casi 400 elementos probatorios. La ausencia de cuerpo no impidió el juzgamiento si la evidencia resulta concluyente. Cámaras, pericias, chats, audios y testigos estructurarán la narración de lo ocurrido entre la mañana del 2 de junio y los días posteriores.