La advertencia de Fate por el riesgo del material radioactivo que hay en la planta

En un comunicado que lleva la firma del presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, se alertó sobre la situación.

La fábrica concentra más de 80 años de producción de neumáticos en la Argentina. Foto: NA/JUAN VARGAS.

La empresa de neumáticos Fate , que cerró sus puertas hace casi un mes, realizó una dura advertencia respecto a que no se podían garantizar las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas para el funcionamiento de un acelerador lineal de electrones al apuntar que la fábrica estaba "usurpada".

A través de un comunicado que realizó el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, dirigida a la Autoridad Regulatoria Nuclear ( ARN ), indica que en las instalaciones se encuentra "un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial" y alertaron por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.

Aunque reconoce que como licenciatarios son los responsables de "la seguridad radiológica y física", y del "uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados", aseguraron que esto no sería posible porque la "planta industrial se encuentra usurpada" .

comunicado FATE

Cómo sigue la causa judicial por la toma en la empresa de neumáticos

Esta carta a la Agencia se habría emitido horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fallara en contra del desalojo de trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que desde el 19 de febrero mantienen ocupada la fábrica ubicada en San Fernando.

La decisión representó un respaldo judicial al ejercicio del derecho a huelga, tras argumentar que se trata de una expresión legítima de acción sindical. Además, negaron que la causa correspondiera al fuero penal, ya que se trataba de un conflicto laboral que involucra el despido de hasta 920 operarios.

El tribunal sostuvo en su resolución que "la huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores".

En este sentido, la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de San Isidro revocó un fallo anterior de primera instancia que ordenaba la expulsión de quienes desde febrero se encuentran en el predio industrial defendiendo sus fuentes de trabajo.

fate reclamo cgt La fábrica concentra más de 80 años de producción de neumáticos en la Argentina y es uno de los principales polos industriales del sector.

A esta situación se suma que el Gobierno nacional confirmó que serán multados por no haber pagado los sueldos durante la etapa de conciliación obligatoria.

Noticia en desarrollo