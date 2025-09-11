El organismo Arca estableció las escalas vigentes para el pago del tributo . Lo valores para septiembre 2025 se mantendrán sin cambios hasta febrero.

ARCA: este el límite de facturación del monotributo para cada categoría en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ratificó la información sobre las escalas del monotributo vigentes para la segunda mitad de 2025. Las personas inscriptas en el sistema pueden acceder al sitio web del organismo y visualizar la tabla que detalla los nuevos valores del esquema impositivo simplificado .

Las escalas en cuestión entraron en vigencia en agosto y se mantendrán sin cambios hasta la próxima actualización, que está prevista para febrero del próximo año.

Los límites de facturación van en línea con las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se actualizan cada seis meses, en línea con la inflación acumulada en ese período.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

¿Qué representa la categoría de monotributo?

Según explica el sitio web de ARCA, la categoría de monotributo se asigna en base al detalle de las actividades del contribuyente, que se separan en dos grupos: prestación de servicios y venta de cosas muebles (productos).

El valor de la cuota del monotributo depende de la categoría y está compuesto por una parte impositiva, que es el impuesto integrado; un aporte jubilatorio, que es el componente previsional (SIPA) y un aporte a la obra social

Monotributo: todas las categorías y las variantes en sus montos

ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del monotributo en septiembre de 2025. Estos valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.