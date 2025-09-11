Un tren chocó contra un micro en Ezeiza y hay más de 10 heridos

A primera hora de este jueves, la formación embistió al colectivo que iba con pasajeros .

Una formación del tren Roca protagonizó un choque este jueves contra un micro de pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Como saldo del impacto, al menos 12 personas resultaron con heridas leves y recibieron atención médica en el lugar. El hecho obligó a interrumpir la circulación normal en hora pico.

Este accidente tuvo lugar a las 6 de la mañana con cientos de pasajeros a bordo del tren. Según reveló Infobae, los heridos fueron atendidos en el lugar debido a "contusiones menores" y no habría heridos de gravedad.

Desde TN revelaron que el accidente se habría producido luego de que el micro de la empresa Rienda León pasó con la barrera baja sobre las vías, cuando se encontró con el tren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1966084719268741392&partner=&hide_thread=false Un tren chocó contra un colectivo en el ramal Ezeiza del tren Roca, a la altura de Monte Grande: hay 12 heridos leves. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/bNUaqgWvxV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 11, 2025

Según constataron desde el cuerpo de Bomberos de Ezeiza al llegar al lugar, la formación había embestido al micro y que los pasajeros ya se encontraban sobre la vereda, por lo que no fue necesario realizar un operativo de rescate.

" Eran más crisis de nervios, heridos leves producto del golpe. Ninguno que revista gravedad”, señalaron a Infobae personal del SAME. A destacar es que el banco circulaba a baja velocidad, por lo que no ocurrieron accidentes mayores.

Servicio limitado en ramales del tren Roca por obras en vías

Trenes Argentinos informó que los servicios del ramal Bosques vía Quilmes del tren Roca funcionarán de manera limitada entre Plaza Constitución y Berazategui hasta el domingo 14 de septiembre, debido a trabajos de renovación y elevación de vías en la estación Sourigues.

Las tareas incluyen la elevación de 700 metros de terraplén, la renovación de 2.400 metros de vías en la estación y la adecuación del paso a nivel Camino General Belgrano. Por otro lado, la estación Hipólito Yrigoyen permanece cerrada también por obras.

Impactante: tren embistió a taxi que intentó cruzar con barreras bajas

Un accidente conmocionó al barrio porteño de Flores luego de que una formación del Tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay. El hecho ocurrió el pasado 16 de agosto a primera hora de la mañana.

El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho y era intensamente buscado por la Policía de la Ciudad. El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas.

De acuerdo a los testigos entrevistados por TN, las barreras estaban bajas y se encontraba un señalero al que el conductor le hizo caso omiso.

“El taxista se mandó igual, el tren lo chocó. Tanto el taxista como el pasajero se fueron”, comentó un hombre que vio el incidente. “El pasajero tomó otro taxi a metros del lugar del accidente”, agregó.

A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido por un tiempo, mientras personal de Bomberos retiró el taxi de las vías y se realizaban los peritajes de rigor. En este sentido, otro tren que venía en sentido contrario frenó su marcha momentos antes del accidente y evitó una tragedia de mayores dimensiones.