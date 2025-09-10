Cuánto sale una Keller Crono Classic 110 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es una moto ideal para el tránsito urbano y figura entre las más patentadas de Argentina. Cuál es el precio que fijó la terminal para este mes.

Una de las motos más vendidas de Argentina es la Keller Crono Classic 110 , que se destaca por su buena relación precio-calidad, una autonomía interesante y por tener un bajo costo de mantenimiento ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Este modelo se produce la planta de Ciudad de Córdoba y es uno de los preferidos por quienes buscan un medio de transporte económico para realizar trayectos cortos, generalmente en la ciudad.

Un ítem importante es que la Keller Crono Classic 110 -o simplemente Keller KN-8 100- posee un sistema de seguridad antirrobo con bloqueo de dirección que resulta fundamental para su uso en ciudades, donde el robo de estos modelos es una preocupación para los usuarios.

Una vista de la Keller Crono Classic que se produce en la Ciudad de Córdoba. Foto Keller

Keller Crono Classic 110: récord de patentamientos

Según datos provistos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Keller Crono Classic 110 es la cuarta moto más patentada del país en los primeros ocho meses del año.

El ranking de las motos más patentadas en Argentina durante 2025 es el siguiente:

Gilera Smash - 37.030 patentamientos

Honda Wave - 36.450

Motomel Blitz 110 - 32.203

Keller Crono Classic 110 - 30.348

Corven Energy 110 By Corven - 22.176

Mondial LD 110 Max - 17.050

Zanella ZB 110 - 12.033

Corven Energy 110 - 11.727

Zanella ZB 110 RT - 10.290

Corven Triax 150 - 6.711

Y en lo que respecta al ránking de agosto 2025, Keller Classic 110 fue la tercera moto más patentada del mes con 4.153 unidades, detrás de Honda Wave (5.327) y Gilera Smash (5.121).

Keller Crono Classic 110: mecánica y características

En lo que respecta a su mecánica, la Keller Crono Classic 110 tiene la misma configuración para los dos modelos que componen la gama: Eco y Full.

Motor : 107 cc, SOHC, refrigerado por aire

: 107 cc, SOHC, refrigerado por aire Potencia neta : 7 HP a 8 000 rpm

: 7 HP a 8 000 rpm Alimentación : carburador de 19 mm

: carburador de 19 mm Arranque : eléctrico y a patada

: eléctrico y a patada Transmisión : 4 velocidades, por cadena

: 4 velocidades, por cadena Lubricación : cárter húmedo, presión y salpique

: cárter húmedo, presión y salpique Embrague : multidisco en baño de aceite semiautomático

: multidisco en baño de aceite semiautomático Tanque de combustible: 4 litros

Keller Keller Crono Classic 110, una de las motos más vendidas en Argentina. Foto: Keller

En lo que respecta a su equipamiento ambos modelos cuentan con el siguiente instrumental: indicador multifunción analógico. Indicadores: velocímetro, odómetro, posición de marcha, nivel de combustible. Testigos: guiños, punto neutro, luz alta. También vienen equipados con cargador usb para el teléfono celular.

La única diferencia en este ítem es que la versión Eco (de entrada a gama) posee únicamente bloqueo de dirección como sistema antirrobo, mientas que la versión Full incorpora alarma sonora cortacorriente y mando a distancia.

Otra diferencia de la gama se aprecia en los frenos: mientras en la versión base ECO ambos son a tambor, en la versión full el freno delantero es a disco de 220 mm de accionamiento hidráulico.

Cuánto sale una Keller Crono Classic 110 con precio actualizado en septiembre 2025

La moto Keller Classic 110, un ícono del segmento Cub, tiene los siguientes precios en Argentina en septiembre 2025: