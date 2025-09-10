Polo Tecnológico: Gaido anunció a qué estará destinado el tercer edificio

Tras el anuncio de la creación del Instituto Vaca Muerta, ubicado en la nueva nave del Polo Tecnológico, el intendente adelantó el destino del próximo edificio.

En el mes aniversario de Neuquén y a pocos días de la inauguración del segundo edificio ubicado en el Polo Tecnológico Capital, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, adelantó a qué tipo de investigaciones estará destinada la tercera torre del complejo.

El próximo viernes 12 de septiembre, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo la inauguración formal de la segunda nave del Polo Tecnológico. Con una inversión de 10 mil millones de pesos provenientes del superávit neuquino, este espacio estará destinado a la formación técnica especializada.

Este martes, el gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Neuquén y el CEO de YPF, Horacio Marín, participaron de la firma de un convenio que permitirá el funcionamiento del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM). "Esto que muchas veces lo vemos en otras provincias, queremos que esté en Neuquén", expresó Gaido durante una entrevista en el programa Vaca Muerta Insights, de LMPlay.

"La ciudad es la capital de Vaca Muerta, sin lugar a dudas. Es donde se encuentran instaladas las operadoras, el mayor porcentaje de quienes desarrollan, trabajan, piensan y hacen posible Vaca Muerta están en la ciudad de Neuquén", aseguró el intendente.

"El Estado tiene que ser la chispa que enciende el sector privado. Necesitamos ya que Neuquén se transforme en una capital tecnológica, de conocimiento y universitaria", indicó y agregó que para ello es importante copiar los ejemplos que han funcionado en el mundo pero intervenir para ver avances rápidos: "capaz suceda en 10 años pero nosotros no podemos esperar tanto".

Por otro lado, destacó a los profesionales de la región por ser quienes dan brillo y potencial a Vaca Muerta. "Los neuquinos somos lo mejor porque somos profesionales", reconoció Gaido.

La tercera nave del Polo Tecnológico

"Te lo doy en primicia, lo vamos a desarrollar y lo voy a anunciar el viernes", adelantó el funcionario y anunció que "la tercera nave va a ser destinada a lo que son investigaciones médicas".

Además, señaló que durante sus viajes a Houston, pudo ver como a partir de la crisis de 1983 la ciudad decidió cambiar el rumbo de sus investigaciones y se propuso especializarse en la formación relacionada con la salud. En este sentido, remarcó que Neuquén ya tiene sus propios centros, entre los cuales destacó el COI.

SFP Mariano Gaido y Rolo Figuero en el Polo Tecnologico recorrida (10) Sebastián Fariña Petersen

"Eso es muy importante porque Neuquén va dando pasos claves en una Argentina en la que es muy difícil que el Estado realice obras", remarcó y explicó que en conjunto con el gobernador, se encuentran trabajando muchísimo para desarrollar este tipo de economía.

"El polo es una inversión en ciencia y tecnología, pero también en medicina. Neuquén tiene muchos investigadores relacionados a la medicina, yo quiero que se potencien", destacó.

Dentro de los nuevos proyectos, el intendente recordó que el lunes se llevará a cabo la inauguración del sector de Inteligencia Artificial de los programas que van a ser de libre utilidad.