Más barato y conectividad 5G: así funcionará el internet satelital que competirá con Starlink en Argentina

Omnispace Argentina fue autorizada a operar en todo el país. Abre la posibilidad de reducir costos y contar con distintos servicios.

Su sistema utiliza satélites no geoestacionarios, lo que elimina la necesidad de antenas externas o equipos adicionales para los usuarios.

En las últimas horas se conoció que llega un nuevo internet satelital más barato a la Argentina , lo que marca un hito en la política de telecomunicaciones, ya que impulsa un esquema de competencia que podría favorecer a los usuarios. Starlink va perdiendo terreno en el país.

El servicio en Argentina estuvo dominado durante meses por Starlink , la compañía de Elon Musk que ofrece conectividad de alta velocidad a través de satélites de órbita baja, pero a partir de ahora tendrá competidor. Por lo que la llegada de esta nueva empresa fue celebrada como un salto tecnológico , especialmente en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

A través de la Resolución 990/2025, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a Omnispace Argentina a operar en el país. La licencia le permite operar servicios fijos y móviles, tanto a nivel nacional como internacional, con o sin infraestructura propia.

celular-pjpg

La decisión habilita a una nueva empresa a disputar un mercado en expansión, con la promesa de servicios más accesibles y diseñados para la conectividad 5G satelital, orientado a dispositivos móviles y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).

Cómo funcionará Omnispace, el gran competir de Starlink en Argentina

La entrada de Omnispace representa un desafío directo para Starlink, que hasta ahora se mantenía como único referente del internet satelital en Argentina. La competencia abre la posibilidad de reducir costos, diversificar servicios y avanzar hacia una conectividad más amplia en todo el territorio.

Omnispace Argentina es una filial de una compañía con base en Washington D. C. Obtuvo la licencia para prestar servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el país. A diferencia de Starlink, que se centra en internet de banda ancha, Omnispace propone una solución de conectividad 5G satelital, diseñada para teléfonos celulares y dispositivos IoT sin necesidad de infraestructura terrestre.

Según precisaron, el servicio busca atender demandas en zonas rurales, sectores estratégicos como defensa y transporte, como así también situaciones de emergencia donde las redes convencionales no llegan.

internet 5g

Esta empresa desarrolla una red híbrida que combina comunicaciones satelitales y terrestres. Su sistema utiliza satélites no geoestacionarios, lo que elimina la necesidad de antenas externas o equipos adicionales para los usuarios. Permitiendo así que los dispositivos móviles se conecten directamente a los satélites, incluso en áreas sin cobertura terrestre.

Según estableció el ENACOM, Omnispace debe cumplir con la atribución de bandas de frecuencia según normativas nacionales e internacionales, y coordinar su sistema con las redes satelitales argentinas existentes. Además, deberá tramitar las autorizaciones para el uso del espectro radioeléctrico y presentar detalles técnicos sobre su constelación de satélites, incluyendo fechas de inicio de operaciones y características de cada fase del proyecto.

Las estaciones terrenas y terminales de usuario requerirán aprobación local y deberán ajustarse a la regulación vigente. El organismo aclaró que la licencia no garantiza la disponibilidad de frecuencias, por lo que Omnispace será responsable de gestionar los permisos necesarios en cada etapa de implementación, señaló Ámbito.

El impacto no se limitaría a la competencia de precios: también podría acelerar la incorporación de tecnologías asociadas al 5G y al uso de dispositivos inteligentes en zonas donde hoy la conectividad es limitada o nula.