El golpe bonaerense de Milei y su eco en Neuquén: ¿gana La Neuquinidad?

El revés bonaerense de LLA debilita al oficialismo. En Neuquén, crece la expectativa por la posibilidad de que el desencanto libertario potencie la bandera provincialista de la neuquinidad.

El resultado en Buenos Aires fue categórico: La Libertad Avanza sufrió una derrota amplia en el distrito que define las elecciones nacionales . Para Javier Milei, que apostaba a exhibir un respaldo sólido tras 21 meses de gestión, el mensaje de las urnas representa un duro golpe político y simbólico.

El eclipse lunar del pasado domingo no fue el único. La luz con la que la fuerza libertaria brillaba en 2023 parece haberse visto opacada, esta vez por errores propios : el incesante ajuste económico, los escándalos de corrupción protagonizados por su entorno más cercano y la confrontación constante le pasaron factura al proyecto oficialista, que pierde el control del clima político y encara octubre con más dudas que certezas.

En contraste, el peronismo encontró después de largo tiempo un motivo para festejar. Cristina Kirchner, en el balcón de su extravagante prisión domiciliaria, aprovechó para mostrarse exultante ante su público esperanzado, mientras que Axel Kicillof capitalizó el bastión bonaerense y amplió un poder político que lo posiciona como el incuestionable candidato presidencial del peronismo en el 2027 .

Sin embargo, muchos analistas políticos atribuyen la victoria peronista al desencanto libertario, que no habiendo encontrado otra opción electoral, fue capitalizado por los liderazgos municipales de los caciques bonaerenses, que nada tiene que ver con un regreso de las preferencias del electorado a un Kirchnerismo que aún permanece deslegitimado.

kiciloff elecciones buenos aires

Posibles consecuencias en Neuquén

La extrapolación nacional es inevitable: si Buenos Aires le da la espalda, el proyecto libertario corre riesgo de quedar acorralado en el resto del país. En las presidenciales de 2023, la provincia había dado ventaja al peronismo con un 36% para Sergio Massa frente al 29% de Milei (siete puntos de diferencia). Esta vez, el margen se ensanchó: 47% contra 33%, una brecha de catorce puntos, siete más que en la última contienda.

La gran incógnita es: ¿puede La Neuquinidad capitalizar el desencanto libertario?

Hasta el momento, lo único que podemos afirmar con seguridad, es que el resultado bonaerense reconfigura el tablero neuquino. Por un lado, el oficialismo provincial podría tomar mayor distancia de la Casa Rosada sin costo político. Por otro, el enclave mileísta en la provincia verá reducido su margen de influencia: la suerte de los libertarios neuquinos está indefectiblemente atada a la imagen de Milei en Buenos Aires.

Javier Milei bunker (2)

Buenos Aires y Neuquén: economías que pesan, culturas que divergen

El domingo estaban habilitados para votar casi 15 millones de bonaerenses, una cifra que por sí sola desnuda la concentración territorial del poder electoral en Argentina. Sin embargo, Buenos Aires no solo marca la agenda política: históricamente ha sido el epicentro económico y cultural del país.

Neuquén, en cambio, apenas supera los 600 mil electores (1,5% del padrón). Pero desde lo económico, la historia es distinta: Vaca Muerta está consolidando un polo productivo que ya compite en magnitud con la Pampa Húmeda exportadora. Hoy la provincia aporta energía para el mercado interno, reemplazando importaciones por más de 10 mil millones de dólares, y suma otros 10 mil millones en exportaciones, con un potencial de escalar a 30 mil millones en pocos años.

Lejos del establishment porteño y de las elites culturales, Neuquén suele ser visto en el radar nacional más como un enclave extractivo en favor de las elites porteñas y trasnacionales que como un polo de reinversión. En ese escenario, las elecciones provinciales adquieren un valor estratégico. Rolando Figueroa lo interpretó con precisión al bautizar a su espacio con un concepto que resume la identidad política local y proyecta una impronta clara: la convicción de que solo un gobierno provincialista puede transformar los recursos en beneficios concretos para los neuquinos. De allí surge, sin rodeos, su diferencial electoral y su bautismo: la Neuquinidad.

El resultado de Buenos Aires marca un quiebre que repercute en todo el mapa político. En Neuquén, el resultado abre un nuevo escenario donde el peronismo intentará crecer, el mileísmo contener la fuga de votos y La Neuquinidad aparecer como el canal natural de un electorado cada vez más desconfiado del oficialismo nacional.