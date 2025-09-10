Feriados septiembre 2025: este es el día que comienza el próximo finde largo

De acuerdo al organigrama establecido para los feriados nacionales , ¿habrá alguno en septiembre de 2025 ? ¿Cuándo es el próximo finde largo ? Aquí te damos todas las respuestas.

Sin dudas, septiembre es un mes muy especial para los neuquinos . Claro, es que el 12/9 se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Neuquén . De acuerdo al organigrama establecido para los feriados nacionales , ¿habrá alguno en septiembre de 2025 ? ¿Cuándo es el próximo finde largo ?

Cabe recordar que, en agosto de 2025 , sólo hubo un fin de semana largo . Este tuvo lugar entre el viernes 15 y el domingo 17 (se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín). Claro que no lo fue para todo el mundo, puesto que el viernes 15 fue declarado día no laborable –en estos casos el empleador decide si se trabaja o no-, con lo cual muchos trabajaron en esa jornada.

El próximo finde largo tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025 , con motivo de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En septiembre de 2025, no habrá feriados a nivel nacional, aunque es altamente probable que en la ciudad de Neuquén se otorgue asueto en la administración pública el 12 de septiembre, producto de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad capital de la provincia.

De acuerdo a lo informado por el sitio oficial neuquencapital.gov.ar, el 12 de septiembre se celebra y conmemora la fundación de la ciudad de Neuquén, que tuvo lugar en 1904. En este contexto, la Ordenanza N° 8925 instaura dicho día como feriado, no laborable, en todo el ámbito de la ciudad de Neuquén, considerándolo día festivo para la comunidad e invitando al Gobierno Provincial y comunidad en general a participar activamente en la celebración y los festejos.

Cabe subrayar que en septiembre de 2025 no habrá feriados ni días no laborables. De todos modos, es oportuno señalar que el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en nuestro país, motivo por el cual no habrá clases en todos los niveles y tampoco trabajarán docentes y personal del sector educativo. El 21/9 –Día del Estudiante- es una jornada no laborable en el sector educativo, pero en 2025 este día cae en domingo, así que ni los alumnos ni los maestros podrán disfrutar de otro día más de descanso.

De acuerdo al decreto 1027/2024, sancionado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2024, la ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Asimismo, señala que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo y determinó que, en 2025, los días no laborables con fines turísticos sean el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. En relación a este último, cabe consignar –además- que el lunes 24/11 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.

Recientemente, a través del Decreto 614/2025, el Gobierno Nacional estableció que el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslade al viernes 10 del mismo mes, lo que permite un nuevo fin de semana largo.

DIA DE LA RAZA.jpg "Día de la Raza" fue la primera denominación que se le dio a la celebración del 12 de octubre.

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Viernes 10 de octubre: Puente turístico no laborable.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes: