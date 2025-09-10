AOG 2025: Marcelo Rucci cuestionó los sobrecostos y reclamó poner en valor a los trabajadores

El dirigente petrolero criticó al Secretario de Energía de Nación por relacionar los altos costos de producción con los salarios de los trabajadores.

La ciudad de Buenos Aires volvió a ser sede de la feria internacional Expo AOG 2025 , uno de los eventos más importantes de la industria hidrocarburífera. Alterna cada año entre Buenos Aires y la capital neuquina, epicentro de Vaca Muerta y principal polo de producción de petróleo y gas del país. Sin embargo, la discusión por los sobrecostos de producción en la cuenca volvió a instalar tensiones entre empresarios, funcionarios y representantes sindicales.

El Secretario Coordinador de Energía de la Nación, Daniel González , advirtió que Vaca Muerta enfrenta un sobrecosto del 35% frente al Permian (EE.UU.), y reclamó mayor competitividad. Marcelo Rucci , Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, respondió con dureza: En diálogo con LU5 Radio Neuquén , dijo “siempre quieren cargar los costos sobre los trabajadores, pero el problema no está en los salarios. El problema es la infraestructura, la logística y la dependencia de insumos importados”.

Rucci subrayó que los trabajadores no son responsables de los sobrecostos : “No somos Estados Unidos. Allá llevan más de 100 años de desarrollo, acá recién empieza. Y lo primero que terminan castigando siempre es al trabajador”, indicó.

También criticó la falta de reconocimiento, al decir que “si hoy se baten récords de producción en Vaca Muerta es por el esfuerzo de la gente, que trabaja 16 horas en condiciones durísimas. Sin embargo, en la Expo Oil & Gas no invitan a los obreros petroleros por tercer año consecutivo”.

AOG_0037 Inauguración de la AOG 2025 en La Rural de Buenos Aires.

Accidentes y desprotección laboral

El dirigente recordó la propuesta sindical de crear un fondo económico para asistir a las familias en caso de accidentes fatales, “algo que las empresas aún no aceptan”. “Para ellos son monedas, pero para la familia de un compañero es todo. El desprecio hacia los trabajadores es evidente”, exclamó.

Rucci destacó el rol del helicóptero sanitario, que ya salvó más de 20 vidas. “Si salvó una vida, ya valió la pena. Pero costó muchísimo que se implementara”, dijo el Cacique petrolero.

Política y futuro del sindicalismo

Rucci confirmó que el gremio trabaja en la formación de su propio espacio político, el partido Fuerza Neuquina y Federal. “No es para Marcelo Rucci ni para la comisión. Es para que los trabajadores tengan representantes genuinos. La política define salarios, continuidad laboral y condiciones de trabajo. Tenemos que estar ahí”, indicó.

El dirigente remarcó que ya realizaron encuentros masivos en Neuquén, Cutral Co, Centenario y planean extender la construcción partidaria a Río Negro y La Pampa. “Esta semana estaremos con una nueva reunión partidaria en Neuquén capital y el lunes próximo haremos lo propio con nuestros hermanos y hermanas de Rincón de los Sauces”, concluyó.

La Expo Oil & Gas volvió a instalar la tensión entre competitividad, inversión y condiciones laborales. Mientras los empresarios reclaman reducir sobrecostos, desde el sindicato petrolero advierten que los trabajadores no pueden seguir siendo el ajuste de la industria.