ATE bloquea accesos de Casa de Gobierno: ordenan el desalojo pero aseguran que van a quedarse

Reclaman el ingreso a planta de trabajadores bajo contrato eventual desde hace años. Denuncian que se viola el Convenio Colectivo de Trabajo.

Trabajadores de la provincia nucleados en ATE se manifiestan en Casa de Gobierno.

Trabajadores de la secretaría de Desarrollo Social nucleados en ATE se manifiestan en Casa de Gobierno en el marco de un paro total en esa repartición. Se encuentran cortadas las calles Roca, La Rioja y Belgrano. La calle Santiago del Estero es la única liberada.

Según informó Miguel Pezzali , delegado de ATE en Desarrollo Social, alrededor de las 12:30 se les notificó de la orden de desalojo, pero, según lo acordado en asambleas previas, decidieron permanecer en el lugar.

El delegado sindical hizo un punteo de los reclamos que los llevaron a manifestarse en Roca y La Rioja: "hay compañeros que hacen 12 horas cuando tendrían que hacer 8. Otros rotan de dispositivos cuando tendrían que cubrir un solo puesto según su contrato eventual", dijo. También agregó que "trasladan gente de oficinas y no terminan de acomodarse en una que ya se están mudando".

protesta ate casa de gobierno (5)

Un mes atrás, el gremio cortó el tránsito también en la calle Anaya y Mosconi. El reclamo de ese entonces se suma a los de hoy: la necesidad de recategorización de miles de empleados en concordancia con el convenio colectivo de trabajo vigente desde 2017; y el pase a planta permanente de aproximadamente 190 empleados eventuales que, según declaró el delegado, ya deberían concursar por la permanencia.

Además, agrega que el Consejo de Adultos Mayores, que regula entre otras cosas los hogares de adultos, no funciona como debería.

Para el momento de esta publicación la protesta continúa en Casa de Gobierno.

El drama por la recategorización y regularización de estatales

Pezzali desarrolló respecto a la situación que afecta a aproximadamente 3900 empleados: "Hay compañeros con 30 años de carrera que quieren acceder a la categoría 5 para poder jubilarse y están en la 2". Es que cada una de las funciones tiene 5 categorías con su correspondiente escala salarial.

A medida que se cumplen años en la administración pública (por lo menos 3 en cada categoría), se debería avanzar de categoría, lo que comprende un mejor salario y, eventualmente, una mejor jubilación.

Sin la recategorización, personas en edad y con la cantidad de aportes necesarios para jubilarse no podrían acceder al haber correspondiente a su trayectoria.

protesta ate casa de gobierno (4)

"No se ha respetado la carrera administrativa contemplada en la ley", afirmó Pezzali. "Debería haberse implementado a los seis meses de vigencia de la ley", agregó. La ley provincial 3077, de convenio colectivo de trabajo para el personal dependiente de Subsecretarías de Desarrollo Social y de Familia está vigente desde 2017.

Respecto a la situación de los contratos eventuales, Pezzali expresó que hay aproximadamente 190 personas que se encuentran bajo contratos eventuales y que ya deberían acceder a un puesto de planta permanente.

Según contó hay empleados que incluso han cumplido 4 años bajo esta modalidad, cuando la normativa estipula que el plazo máximo es de un año antes de llamar a concurso. Según explicó Pezzali, en 2023 se hizo "una especie de concurso" en el que se regularizaron los contratos de 600 personas.

protesta ate casa de gobierno (3)

Respecto a las mesas de negociación que se han llevado a cabo con las autoridades provinciales, el delegado sindical contó que no han sido fructíferas. "Venimos respetando en tiempo y forma las negociaciones", declaró. Agregó que informalmente supieron que la provincia no accionará para dar lugar a los reclamos.