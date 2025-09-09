Pistolero de ATE: qué resolvió la Justicia sobre el pedido de extender las salidas transitorias

Desde la defensa, se pidió una revisión para que el beneficio se amplíe y no se limite a una salida de 12 horas. Sin embargo, un tribunal ratificó lo resuelto.

Más allá de la pretensión de la defensa para que el condenado Pedro Jofré Luján acceda a una ampliación del beneficio de sus salidas transitorias, un tribunal confirmó que se mantendrá lo acordado la semana pasada, es decir, una salida bimestral de 12 horas.

El abogado del militante de la ATE que efectuó varios disparos contra un fotógrafo de LMNeuquén y otras personas durante una protesta sindical en San Martín de los Andes buscó que se revise la medida adoptada en primer término y que confirmó el otorgamiento del beneficio de las salidas aunque en forma muy limitada. Por esta razón, desde la defensa se anticipó que se impulsaría una presentación para que Jofré Luján pueda pasar más tiempo fuera de la cárcel.

Según lo informado por el Poder Judicial neuquino, el Tribunal de Revisión integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y Carolina García rechazó el planteo de la defensa de Jofré Luján, que pidió que se revea lo resuelto por la jueza de ejecución y se le otorguen dos salidas mensuales.

Por unanimidad, los jueces confirmaron lo decidido por la jueza Raquel Gass, considerando que “la decisión se ajustaba a derecho y había sido debidamente fundamentada ya que, el informe de la Dirección de Población Judicializada, aconsejaba esa periodicidad”.

Disparos a mansalva

Jofré Luján fue condenado a 8 años por tres hechos de tentativa de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego al disparar contra dos trabajadores de prensa y herir con un arma de fuego a una militante durante un conflicto sindical en inmediaciones de la Municipalidad de San Martín de los Andes, en julio de 2022.

El miércoles de la semana pasada se realizó una audiencia en la que la defensa del condenado solicitó dos salidas transitorias mensuales de 12 horas. Según el informe de la Dirección de Población Judicializada, durante su detención su conducta fue muy buena, finalizó sus estudios y realizó talleres en diversos oficios.

Por su parte, la fiscalía sostuvo que, aunque los informes son positivos, se establece un riesgo criminológico medio, y se recomienda una salida bimestral de 8 horas, ya que su incorporación a un tratamiento es muy reciente y la motivación a la reflexión y a cambios conductuales es aún incipiente. La fiscal solicitó que se establezca un régimen de una salida bimestral de 12 horas y una nueva evaluación en 6 meses, luego de tres salidas, para revisar su comportamiento.

Juez Raquel Gass -VALIDA 1200-

Luego de escuchar a las partes, la jueza de ejecución penal resolvió incorporar a Jofré Luján a un régimen de una salida transitoria de 12 horas cada dos meses. Deberá ser trasladado por un tutor hasta el domicilio y no podrá salir del mismo durante ese tiempo, además se le prohibió cualquier tipo de contacto con las víctimas y sus familiares como así también el consumo de estupefacientes o alcohol. La defensa solicitó la revisión de lo resuelto por la jueza en cuanto a la periodicidad de la medida otorgada.

Huida y posterior captura

Los hechos por los que fue condenado el militante de ATE ocurrieron en la zona del centro de San Martín de los Andes, durante la mañana del 29 de julio de 2022.

En el contexto de una protesta del gremio estatal ATE, dos facciones se enfrentaron en la calle, frente a la sede municipal.

El ahora condenado extrajo un revólver y realizó disparos: primero contra una mujer, a la que hirió en la cadera, y luego contra dos reporteros gráficos que estaban realizando la cobertura periodística de los incidentes. No logró lesionarlos, por razones ajenas a su voluntad.

Luego Jofré escapó corriendo y, en esa huida, que finalmente concretó al subirse a un vehículo, arrojó el arma. Fue a aproximadamente a 50 metros del lugar de los disparos.

Al día siguiente fue detenido y acusado en la ciudad de Neuquén. Desde entonces, permaneció detenido con prisión preventiva.