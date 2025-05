El tirador de ATE pide salidas transitorias: la reacción de la víctima

El 29 de julio de 2022 Pedro Jofré disparó contra la muchedumbre en plena protesta de empleados municipales de San Martín de los Andes , y uno de sus disparos impactó en la cadera de Elena Cabeza . Por su accionar este hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva y recientemente pidió salidas transitorias, noticia que su víctima recibió como un balde de agua fría. " Yo todavía no termino de sanar heridas y él ya va a estar en la calle, no quiero que esto pase ", aseveró.

"Durante el juicio siempre lo vi desde la virtualidad porque yo estaba en rehabilitación y ahora que ya me siento un poco más preparada quiero estar en esa audiencia, mirarlo cara a cara para saber qué piensa el tipo. Yo quiero enfrentar esta situación", compartió con la voz entrecortada.

La víctima es empleada del Municipio de San Martín de los Andes hace 17 años y ya hace un tiempo que regresó a su puesto laboral. Y si bien puede desplazarse sin inconvenientes, el dolor de esa jornada donde volaron las piedras y muchos debieron refugiarse debajo de escritorios para no recibir el impacto, aún lo tiene a flor de piel. "Yo sigo con tratamiento psicológico, físicamente estoy bien aunque sigo sintiendo dolores y molestias que es la operación que me va a quedar de por vida", afirmó.

Cuando recibió la notificación de la audiencia donde se deberá dar respuesta al pedido del hombre que le disparó, sobre tener salidas transitorias, la invadió la impotencia y compartió en sus redes sociales una carta.

"Mi nombre es Elena Cabeza. Soy vecina de San Martín de los Andes y víctima directa del hecho de violencia ocurrido el 29 de julio de 2022, durante una manifestación convocada por el gremio ATE. Ese día, recibí un disparo de arma de fuego que me hirió en la cadera. El autor fue Pedro Jofré, militante del gremio y ex empleado de la secretaría de desarrollo social de Neuquén, quien fue condenado a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravada, portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento", recapituló.

La mujer escribió que a menos de tres años de ese episodio que marcó su vida para siempre, se enteró con profunda "preocupación" que esta persona solicitó acceder a salidas transitorias o laborales, y que su pedido será evaluado en una audiencia el próximo miércoles 21 de mayo en la ciudad de Neuquén.

"No escribo desde el rencor, sino desde el dolor de tener que vivir con las secuelas de aquel día. Aún hoy me cuesta llevar mi vida con normalidad, sintiendo constantemente el dolor físico y emocional, y enfrentando la cicatriz que llevará mi cuerpo de por vida. Todo eso me lo arrebató un acto de violencia que nunca debió ocurrir, en un contexto que jamás debió llegar a ese extremo. Lo que sucedió ese día no fue una simple protesta: fue una agresión directa, con un arma, dentro de una manifestación que terminó en caos y violencia desmedida", explicó.

Antes esa situación es que la víctima dijo que le resulta "incomprensible" que se considere otorgar beneficios a alguien que atentó contra la vida de otra persona. "Me pregunto si mostró arrepentimiento, si asumió alguna responsabilidad, si pidió disculpas. Yo, hasta hoy, no las recibí", aseguró.

"Este hecho no debe naturalizarse ni minimizarse. Como ciudadana, como mujer y como víctima, me preocupa el mensaje que se transmite cuando se permite que una condena por tentativa de homicidio empiece a flexibilizarse tan rápidamente", se lamentó.

Cabeza hizo extensiva su carta a la dirigencia del gremio ATE y aseveró su rechazo a los actos de violencia como el que sufrió en 2022. "La defensa de los derechos laborales no puede ni debe confundirse con la agresión ni con el uso de armas", subrayó.

"Mi objetivo con esta carta no es la venganza. Es la memoria, es la advertencia, es el derecho de quienes sufrimos a ser escuchadas. No quiero que nadie más tenga que atravesar lo que yo viví. Por eso pido a la justicia, a las autoridades y a la comunidad que miren este caso con la seriedad que merece", concluyó.