Dónde queda La Paz, la localidad de Mendoza donde una alumna se atrincheró e hizo disparos de arma

La adolescente de 14 años se atrincheró a media mañana, en medio de un conmovedor episodio que generó la intervención de distintas fuerzas.

Una localidad de clima semiárido, ubicada en el este de la provincia de Mendoza , se convirtió en el epicentro de un grave hecho policial que conmocionó a la comunidad educativa de todo el país. Una adolescente de 14 años, armada con una pistola de su padre, se atrincheró en el colegio Marcelino Blanco , causando un estado de pánico que demandó la intervención de fuerzas especiales.

El incidente, que tuvo lugar en La Paz , puso en el foco mediático a este departamento mendocino, conocido por su paisaje desértico y su posición estratégica en el corredor de la Ruta Nacional 7 , a 145 kilómetros de la capital provincial , la Ciudad de Mendoza. La conmoción generada por el accionar de la joven no solo resaltó la vulnerabilidad en las instituciones educativas, sino también la necesidad de entender los factores que desencadenaron un evento tan violento.

La Paz es un departamento que se distingue por su paisaje árido , resultado de la formación geológica que se inició durante los períodos terciario y cuaternario. Su geografía está marcada por la presencia de suelos arenosos, que dan origen a cadenas de médanos, así como por suelos arcillosos y salinos.

La Paz Mendoza

Esta composición del terreno es el legado de antiguos procesos fluviales, lacustres y eólicos. En este contexto geográfico particular se encuentra la localidad, donde la vida transcurre en un entorno que demanda una especial adaptación. La conexión con el resto del país se da principalmente a través de la Ruta Nacional 7, una vía clave que vertebra la región y la conecta directamente con la capital provincial.

El clima de La Paz es clasificado como templado semiárido, caracterizado por ser cálido y seco. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 17 °C, y las precipitaciones son notoriamente escasas, con un promedio de apenas 270 mm por año. Este factor climático, sumado a las particularidades del suelo, define la identidad de la localidad y el estilo de vida de sus habitantes.

Escuela La Paz Mendoza

El episodio que irrumpió la cotidianidad de La Paz

Este miércoles por la mañana, la rutina del colegio Marcelino Blanco se vio interrumpida de manera abrupta y violenta. Alrededor de las 9:30, una alumna de 14 años ingresó a la institución con un arma, propiedad de su padre, un policía de San Luis. La joven, que cursaba el segundo año, disparó al aire al menos dos veces en el patio de la escuela, causando un estado de alarma que se propagó rápidamente entre alumnos y personal docente.

La situación escaló cuando la adolescente confrontó a su profesora de matemáticas, apuntándole con el arma y preguntándole: "¿Ahora tenés miedo?".

adolescente atrincherado escuela mendoza

La gravedad del suceso llevó a las autoridades a desplegar un vasto operativo policial. El Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y el Grupo Especial de Seguridad (GES) se hicieron presentes para gestionar la crisis. La prioridad de las fuerzas de seguridad fue negociar con la joven para que depusiera su actitud y entregara el arma.

Según las primeras informaciones, la adolescente podría haber estado atravesando un difícil momento personal. Compañeros de la escuela indicaron que era una joven solitaria, y se sospecha que pudo haber sido víctima de acoso escolar.