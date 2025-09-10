Chau recitales: el nuevo castigo para padres que no pagan la cuota alimentaria en Neuquén

El castigo para los deudores de cuota alimentaria también alcanza a las personas violentas. El proyecto está cerca de convertirse en ley.

Neuquén avanza en la misma dirección que Buenos Aires: los padres que no paguen cuota alimentaria y aparezcan en el registro de deudores morosos no podrán acceder a recitales ni a eventos deportivos masivos en la provincia. Lo mismo alcanza a todos aquellos que tienen antecedentes por violencia de género.

La medida, que ya obtuvo el respaldo unánime en comisiones legislativas, apunta a sancionar con firmeza a quienes incumplen con sus obligaciones como padres o ejercen violencia de género. La iniciativa ingresó el pasado 2 de julio y fue impulsada por el vecino Daniel Alberto Muñoz.

El diputado provincial Francisco Lépore explicó que el proyecto "busca impedir el acceso a espectáculos públicos, masivos y pagos a aquellas personas que estén incluidas en los registros". El objetivo, recordó, es muy claro: restringir beneficios sociales y culturales a quienes no cumplen con la ley ni con sus responsabilidades.

p06-f01-deudores-alimentarios.jpg

Cabe aclarar que el castigo en proceso abarca a papás y mamás, aunque los datos crudos y reales demuestran que en la mayoría de los casos son padres los que no pasan una cuota alimentaria a las madres que están al cuidado de sus hijos.

Por ahora, el avance en el tratamiento del proyecto es contundente. "Avanzamos el despacho en la comisión C, la verdad que hubo unanimidad de todos los bloques de esta Legislatura”, destacó Lépore.

Más tarde, el expediente fue analizado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se introdujeron modificaciones menores. Según detalló, esas correcciones "no hacen a lo fundamental del proyecto, sino que tenían que ver con precisar algunas facultades y obligaciones de la autoridad de aplicación y también lo que tiene que ver con las multas".

recital

En ese sentido, se prevén sanciones no solo para quienes intenten ingresar a los eventos estando inscriptos en los registros, sino también para los organizadores que no implementen los sistemas de control adecuados. "Va a haber multas para los que incumplan en calidad de asistentes, pero también para los organizadores, siempre que no hayan implementado los sistemas de control", explicó el legislador.

¿La norma afecta a las organizaciones de espectáculos?

El debate en torno a la implementación tuvo un punto clave vinculado a la responsabilidad de las organizaciones de espectáculos. Es que Lépore reconoció que la preocupación existe, pero aseguró que la experiencia en otras provincias demuestra que el mecanismo es práctico y eficiente. "El control es muy fácil porque hoy, con una aplicación en un celular, el personal escanea el código de barras del DNI y automáticamente ingresa a una gran base de datos. Allí no solo figura si la persona está en esos registros, sino también si tiene antecedentes penales", detalló.

La medida no solo apunta a garantizar derechos, sino también a generar un entorno más seguro en los espacios de entretenimiento. "Está bueno también, más allá de este tema, tener un control en ciertos ámbitos", subrayó Lépore, en declaraciones a Canal 7.

francisco pipi lepore.jpg

Simulando la situación de ingresar a un recital u otro espectáculo masivo, el sistema contempla dos instancias revisoras: en el momento de la compra de la entrada y en el acceso al evento. De esta forma se evita que una persona intente adquirir tickets a nombre de otra para eludir los controles. "Si una persona compra por otra, el día del evento se va a chequear con su DNI", aclaró el diputado provincial.

Lépore resaltó que el procedimiento ya funciona en los partidos de fútbol en todo el país, por lo que resulta una experiencia ejemplificadora en los hechos. "Imagínate que van 80.000 personas y se controla sin demoras en los accesos. En el tamaño de nuestros eventos, creo que es fácil resolverlo", afirmó.

Finalmente, con la expectativa de que la iniciativa sea aprobada en el recinto por unanimidad, el legislador concluyó: "Creemos que es un proyecto que va a salir con consenso porque todos los bloques nos han manifestado su apoyo".