Intensifican los controles de seguridad en juguetes y productos importados en Neuquén

De cara a la Navidad, el área de Protección al Consumidor reforzará los controles para asegurar que los juguetes respeten las normas de seguridad vigentes.

El Gobierno de la provincia de Neuquén inició un operativo especial de control en comercios para verificar condiciones de seguridad en juguetes y productos tanto nacionales como importados . La iniciativa busca reforzar la protección de los consumidores en un período de mayor actividad comercial.

La medida tomó vigencia a partir de este jueves 11 de diciembre e incluye a todos los locales del rubro y supermercados que se encuentran abarcados dentro de la resolución 313/2025 de la secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

El proceso de fiscalización está a cargo de la dirección provincial de Protección al Consumidor —dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos—, y se realizarán luego de una previa notificación a los comercios alcanzados, según lo estipulado en el procedimiento provincial.

Qué se debe tener en cuenta

Para comenzar, todos los juguetes fabricados en el país deben exhibir el sello de seguridad argentino, mientras que los productos importados deben contar con la identificación ARCA-AFIP, que certifica que ingresaron cumpliendo con los mismos estándares de seguridad.

control juguetes (3)

Estas exigencias buscan garantizar que los artículos destinados a niñas y niños sean seguros, estén elaborados con materiales no tóxicos y no representen riesgos para la salud. Al mismo tiempo, el sistema de certificación contribuye a preservar la competencia leal, ya que los productos que no cumplen con la normativa suelen venderse a precios más bajos y distorsionan el mercado.

Además, y en cumplimiento con la resolución 565/2023 del Ministerio de Salud y la disposición 3226/2011 de Anmat, también se controla la importación, comercialización y publicidad de dispositivos electrónicos para inhalar vapor o aerosol de tabaco, como cigarrillos electrónicos y equipos de tabaco calentado.

Se aplicarán multas en juguetes sin sellos

En vísperas de la Navidad —cuando crece la demanda de regalos y aumenta la circulación en los comercios— estos controles se vuelven especialmente relevantes. También se verifica la fecha de vencimiento en productos como maquillajes, que suelen adquirirse en esta época.

control juguetes (1)

El organismo informó que la falta de sellos de seguridad puede derivar en multas que comienzan en los $600.000, equivalentes a media canasta básica, y que pueden escalar hasta aproximadamente 2,5 millones de pesos (2,1 canastas básicas), según la infracción detectada.

Por otro lado, estos operativos permiten reforzar la supervisión habitual sobre el uso de tarjetas y las posibles recargas indebidas en operaciones con billeteras virtuales.