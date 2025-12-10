Neuquén prohíbe el uso de vapeadores en espacios cerrados: habrá controles y multas

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que amplía la normativa antitabaco. Habrá sanciones, cartelería y campañas de prevención.

En su última sesión, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó una nueva ordenanza que pone fin al vacío legal que existía sobre el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en espacios cerrados . La norma amplía la legislación vigente sobre tabaco e incorpora a estos dispositivos, cada vez más utilizados por adolescentes y jóvenes, dentro de las prohibiciones ya establecidas para el cigarrillo convencional.

Según explicó la concejal Karina Rojo , del bloque Pluralistas, la iniciativa surge ante una problemática de salud pública que se profundizó en los últimos años . “Es un tema muy grave que está atravesando especialmente a adolescentes y jóvenes, relacionado con el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y también productos de tabaco calentado”, señaló en declaraciones con Somos el Valle.

Rojo detalló que muchos de estos dispositivos permiten introducir esencias, propilenglicol u otras sustancias que no siempre contienen tabaco, pero que igualmente resultan altamente nocivas para la salud. “A veces tienen nicotina y a veces no. Lo que se vapea y se larga al ambiente es sumamente dañino ”, advirtió.

La ordenanza no solo reconoce estos elementos como productos perjudiciales, sino que también abre un debate ambiental: “Hay que pensar cuánto pueden dañar al medio ambiente. ¿Qué hacemos con estos dispositivos electrónicos que muchas veces se comercializan como descartables?”, planteó la concejal.

Concejo Deliberante de Neuquén El Concejo Deliberante de Neuquén modernizará el Código de Faltas de la ciudad.

Prohibición en espacios públicos y privados de acceso público

Con la reforma, el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado quedará prohibido en todos los sitios donde hoy tampoco se puede fumar tabaco tradicional. Esto incluye bares, restaurantes, centros culturales, espacios deportivos y cualquier ámbito cerrado o abierto que sea de acceso público.

“Lo que hicimos fue ampliar la ordenanza de prohibición de tabaco, incorporando estos dispositivos porque representan un riesgo similar o incluso mayor en algunos casos”, explicó Rojo. La concejal destacó además que la regulación busca dar respuesta a una demanda creciente de instituciones educativas y organizaciones de salud que advierten sobre el aumento del consumo en edades tempranas y la falta de herramientas para controlar su uso en espacios compartidos.

El Concejo también avanzó en un esquema de sanciones. A través de una segunda ordenanza complementaria, se estableció la posibilidad de aplicar multas cuando la Dirección de Comercio detecte el uso de vapeadores en sitios donde están prohibidos.

Esto alcanzará tanto a los usuarios como a los locales que permitan su utilización o que los comercialicen. “La idea es poder multar a los comercios que los vendan y también a aquellos que permitan su uso en el interior del local”, confirmó Rojo. Las autoridades municipales aseguraron que la fiscalización será progresiva, con una etapa inicial de advertencias antes de aplicar sanciones más severas.

cigarrillo electronico

Campañas de sensibilización y cartelería obligatoria

La nueva normativa prevé además una fuerte campaña de difusión para advertir sobre los riesgos asociados a estos dispositivos. Se colocará cartelería en los espacios alcanzados por la prohibición y se impulsarán acciones de sensibilización para desincentivar el consumo. También se trabajará con escuelas y centros juveniles, donde se detecta el mayor incremento de uso.

La ordenanza ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo municipal, tras lo cual comenzará la etapa de reglamentación y aplicación. Con esta medida, Neuquén se suma a las ciudades que buscan avanzar en políticas más estrictas para enfrentar el avance del vapeo entre jóvenes y proteger la salud pública.