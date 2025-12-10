Se viene la Noche de las Jugueterías: cuándo es y qué locales adhieren en Neuquén

El evento organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ofrece imperdibles descuentos. Hay más de 350 locales adheridos en todo el país.

Este jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la Noche de las Jugueterías , evento organizado todos los años por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) de cara a las Fiestas. Neuquén no se queda afuera y varios locales de la ciudad ofrecerán imperdibles descuentos.

La iniciativa cuenta con más de 350 locales adheridos en todo el país, a lo largo y ancho de 19 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La movida a nivel nacional incluye jugueterías tradicionales, didácticas, librerías del sector infantil, locales de barrio, tiendas en shoppings y cadenas tanto nacionales como regionales.

Desde la Cámara afirman "la idea es fortalecer a las jugueterías de cercanía como espacios de confianza: guiados por especialistas, con atención personalizada, con recomendaciones adecuadas por edades e intereses".

Las familias podrán buscar en el mapa la juguetería más cercana, ver sus promociones y planificar su visita o compra online. A través del sitio web de la CAIJ se puede consultar el mapa interactivo con todas las jugueterías que participan de la jornada, además de los beneficios y actividades que llevarán a cabo cada una de ellas. El mapa será accesible hasta el 6 de enero y tiene como objetivo destacar a aquellas empresas que "promueven juguetes nacionales, con beneficios, cupones, actividades especiales y venta segura".

Durante la Noche de las Jugueterías, las familias podrán aprovechar descuentos del 10%, 15%, 20%, 25% y hasta 40% y 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés y promociones especiales con distintos medios de pago.

El sitio web puntualiza los valores detrás del evento: "creemos que volver a elegir con tiempo, visitar la juguetería, pedir consejo y disfrutar la experiencia es parte del valor de dar un regalo. Así apoyamos a las pymes nacionales del sector, estimulamos la economía local y promovemos el juguete argentino. Este tipo de iniciativas colaborativas ayudan a sostener los comercios de cercanía".

Qué locales de Neuquén participan de la Noche de las Jugueterías

En la ciudad de Neuquén y alrededores 8 locales adhieren a la Noche de Las Jugueterías con importantísimos descuentos. La cadena más destacada y con más sucursales adheridas en la capital provincial es El Niño Feliz, que en todas sus sedes ofrece un 30% de descuento en efectivo.

El Niño Feliz sucursal centro, ubicada en Mitre 291.

El Niño Feliz diagonal España y Alderete.

El Niño Feliz Alto Comahue Shopping.

El Niño Feliz Portal Patagonia Shopping.

El Niño Feliz sucursal oeste, ubicada en Godoy 590.

Papalote Bebes y Juguetes, sucursal Neuquén, ubicada en Perito Moreno 245. Ofrece 20% de descuento en efectivo y 15% con transferencia en juguetería y seleccionados. Además las compras tienen la posibilidad de financiarse a 9 cuotas sin interés.

Imaginate Juguetería Didáctica, ubicada en San Martin 195. Ofrece 15% de descuento pagando contado efectivo.

Papalote Bebés y Juguetes sucursal Cipolletti, ubicada en Saenz Peña 312.

En la cuenta de Instagram de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (@camaradeljuguete) se publicarán las acciones más destacadas, que no serán exclusivas del horario nocturno, ya que habrá propuestas por la mañana y la tarde.