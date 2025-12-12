Lo descubrieron vendiendo sándwiches de milanesa con papel higiénico en una feria

El comerciante es oriundo de Tucumán y quedó bajo investigación. Qué encontraron en su carro gastronómico.

Las milanesas hechas con papel higiénico encendieron una alerta sanitaria y derivaron en una investigación judicial.

Un comerciante oriundo de Tucumán fue denunciado y quedó bajo investigación luego de comprobarse que vendía sándwiches de milanesa elaborados con papel higiénico prensado, un material totalmente prohibido para el consumo humano.

El episodio se conoció durante la noche del martes, cuando inspectores municipales de Bromatología de la ciudad de Loreto, en el sur de Santiago del Estero, realizaron un control en un puesto gastronómico ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

La inspección se activó tras varias denuncias de clientes que alertaron sobre un sabor, una textura y un aspecto inusuales en los alimentos que se ofrecían al público.

La inspección que destapó el engaño

El local inspeccionado, conocido como Carro Trico, funcionaba como un punto habitual de venta de sándwiches de milanesa, un clásico del norte argentino.

Durante el operativo, los agentes detectaron irregularidades graves en la mercadería lista para la venta. En total, se secuestraron nueve bultos de supuestas milanesas, que tras una verificación preliminar revelaron una composición alarmante.

milanesas con papel

Según confirmaron las autoridades, las piezas no estaban elaboradas con carne ni con ningún insumo apto para consumo humano. Se trataba de papel higiénico prensado y tratado para simular la forma y el empanado de una milanesa. El material, además de carecer de valor nutricional, implica riesgos sanitarios directos por su proceso de fabricación y por los productos químicos que puede contener.

El puesto pertenece a Juan del Jesús Sosa, de 45 años, con domicilio en San Miguel de Tucumán. La noticia se propagó con rapidez en Loreto y generó repudio, sorpresa y preocupación entre los vecinos, muchos de los cuales eran clientes habituales del carro gastronómico.

Intervención judicial y riesgo sanitario

Tras el procedimiento, tomó intervención la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien ordenó avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación apunta a determinar responsabilidades penales vinculadas a la venta de alimentos adulterados y a la posible puesta en peligro de la salud pública.

Desde el área de Bromatología remarcaron que el papel higiénico no solo está prohibido como ingrediente alimentario, sino que su ingesta puede provocar trastornos digestivos, infecciones y otros cuadros de gravedad variable, especialmente en niños, personas mayores y mujeres embarazadas.

El caso volvió a encender la discusión sobre la fiscalización de los puestos ambulantes y la necesidad de controles sostenidos, incluso en espacios que funcionan desde hace tiempo y cuentan con clientela estable. Las autoridades locales reforzaron los operativos y pidieron a la población que denuncie cualquier situación sospechosa relacionada con la venta de alimentos.

Un antecedente que agrava la alarma

El episodio de Loreto no aparece como un hecho aislado. En agosto de este mismo año, un caso de características similares tomó relevancia nacional y también tuvo como protagonista a un comerciante tucumano. En aquella oportunidad, un vendedor ambulante ofrecía milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, en la ciudad santiagueña de Monte Quemado.

Durante ese operativo, las autoridades decomisaron más de 20 kilos de alimentos falsificados que estaban listos para su comercialización en un evento multitudinario. El impacto social se profundizó luego del testimonio de una mujer embarazada que relató haber consumido una de esas milanesas sin conocer su verdadera composición.

Ese antecedente, sumado al caso reciente de Loreto, expuso una modalidad de fraude alimentario extrema, con riesgos directos para la salud y con un patrón que preocupa a las autoridades sanitarias de la región.