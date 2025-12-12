Escándalo AFA: hallaron más de 50 autos de lujo en una mega estancia que sería de "Chiqui" Tapia

Sigue el escándalo por supuesto lavado de dinero. La propiedad allanada este viernes tiene un entre otros lujos, un helipuerto, una piscina y canchas deportivas.

En horas de la mañana de este viernes, se lleva a cabo un allanamiento en la mansión de Pilar que les adjudican a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Allí hallaron más de 50 autos de lujo en un galpón.

El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento de la finca de 10 hectáreas. Según precisaron tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas.

Según detallaron, en la una quinta habría un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

Lo cierto es que tras los primeros procedimientos en la mega mansión, las autoridades hallaron uUn total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- dentro de un galpón.

Según precisa Infobae, los vehículos están en un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”.

ALLANAMIENTO CASA TAPIA Foto: Clarín/Francisco Loureiro.

La Policía Federal requisa la finca junto a seis peritos tasadores que valuarán la propiedad. También secuestrarán los vehículos de colecciones y alta gama que hay en el lugar y otros objetos de valor.

El operativo de la Policía Federal abarcaría también a un complejo de cocheras ubicadas en CABA en donde estarían guardados los 59 autos de lujo a nombre de la empresa Real Central SRL.

Qué dice la denuncia

El equipo de la Coalición Cívica realizó una denuncia en la que señala que Real Central SRL, habría comprado una propiedad inmensa en Misiones al 4000 en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2. La firma está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ambos señalados como supuestos testaferros de Chiqui Tapia.

Según la presentación, los imputados no podrían justificar la adquisición de un inmueble que, de acuerdo con las descripciones, funcionaría como una quinta de grandes dimensiones, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.

estancia pilar

Según publica TN, elexfutbolista y actual director técnico, Carlos Tévez, compró la casa en 2017 y la vendió a Malte SRL en junio de 2023. Esta sociedad estaba vinculada a personas del entorno de Toviggino.

El documento detalla ingresos, consumos, movimientos empresariales y la situación patrimonial de los socios de Real Central SRL, la firma señalada como compradora de la mega estancia de diez hectáreas en Pilar.

A raíz de este descubrimiento, el juez federal Daniel Rafecas dictó medidas preventivas contra ambos, como así también se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes para Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

El vínculo entre los supuestos testaferros y el Chiqui Tapia

Ana Conte es una jubilada monotributista, que incluso recibió ayuda estatal en la pandemia, y su hijo Pantano, es el ex tesorero de Almirante Brown. Actualmente es el presidente de la Asociación de Fútbol Playa.

Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Pantano, tuvo además -desde 2021 - la mitad de las acciones de una empresa llamada "Central Parks Drinks S.R.L.", de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como "Real Central S.R.L.", y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

En un programa de TN, revelaron que son alrededor de 120 autos, motos y deportivos de altísima gama, muchos valuados por encima de los 300 mil dólares, los que pasaron por las firmas, aunque sin la capacidad económica para justificar semejante patrimonio.

La nómina incluye Porsche 911 modelo 2025, Panamera 2024, Ferraris, Mustang Mach 1, Audi, BMW, camionetas Hilux, motos de alta cilindrada, autos clásicos y hasta maquinaria agrícola.