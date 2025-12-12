Polémica: apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

La decisión se tomó en medio del allanamiento a la lujosa finca de Pilar, donde hallaron más de 50 autos de lujo.

La decisión, obliga a Rafecas a remitir el expediente en las próximas horas para que el nuevo magistrado continúe con las medidas pendientes.

En las últimas horas se conoció una polémica decisión respecto de la investigación por el escándalo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La Cámara Federal porteña resolvió quitarle al juez Daniel Rafecas la causa que investiga la presunta mansión de Claudio "Chiqui" Tapia. El trámite en el juzgado penal económico 10 a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

La decisión, obliga a Rafecas a remitir el expediente en las próximas horas para que el nuevo magistrado continúe con las medidas pendientes.

rafecas

La Sala I definió que la investigación sobre los presuntos testaferros ligados al jefe de la AFA y a su mano derecha Pablo Toviggino pasará al fuero penal económico. La resolución se dio en medio del allanamiento sobre la lujosa finca de Pilar.

Según informó TN, antes de ser apartado del caso, Rafecas dictó dos medidas importantes: el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles encontrados allí, “por presumirse posible delito de lavado de activos, conforme el artículo 305 del Código Penal”. Además, dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Wicca S.A.S., anterior propietaria de la casa del country.

La decisión de apartar al juez Rafecas

El camarista Leopoldo Bruglia indicó en la resolución que no surgen por el momento en el expediente “particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención” del fuero federal.

Y señaló que en esta etapa inicial del caso " exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero", competencia del fuero penal económico, agregó.

Por último, aclaró que el nuevo juez del caso debería “analizar aspectos” vinculados a la competencia territorial del hecho, es decir, dónde debería investigarse.

Los 54 autos de lujo secuestrados

Tras los primeros procedimientos en la mega mansión, las autoridades hallaron un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- dentro de un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”, cuyos propietarios son sospechados de ser los testaferros de Tapia.

En la mansión la Justicia realizó el mayor secuestro de vehículos de lujo de los últimos años. Se trata de una flota de 54 unidades, entre ellas 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada.

autos AFA

Según precisaron fuentes judiciales, el auto más caro de la millonaria flota es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000. Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600.

También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000. Sólo esos cinco autos suman un valor de casi US$ 2 millones.

Tanto la mansión allanada como los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el dirigente de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo.