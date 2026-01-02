Adiós calzas: la nueva tendencia fitness que viene desde Europa para este verano 2026

Esta opción de moda fitness mezcla estilo y funcionalidad y hasta podría convertirse en tendencia en el verano 2026 .

En el sitio especializado Vanity Fair , se apunta que los leggins -o calzas- son una de las prendas que más defensores y detractores tiene a sus espaldas. Los leggings pueden resultar elegantes o vulgares, han sobrevivido al paso del tiempo reinventándose en todas las formas, materiales y colores posibles. Aquí te contamos en detalle de qué va la nueva moda fitness que llega desde Europa para entrenar este verano 2026 . ¿Adiós a las calzas?

Según la fuente mencionada más arriba, la estética athleisure -una tendencia que en los años 80 convirtió la ropa deportiva en algo cool y sexy- quiso que entonces la calza o los leggins se aliasen con leotardos o mallas de colores, pantalones cortos y todo tipo de superposiciones.

Los pantalones de yoga o flare leggins forman parte de la nueva moda fitness que llega desde Europa para entrenar en este verano 2026 . Y prometen dejar atrás a las clásicas calzas.

Las mujeres son más cercanas al fitness, en especial a las clases dirigidas, como el yoga o pilates. En cambio, los varones se inclinan más por el running.

Cabe resaltar que, a diferencia de las calzas, los pantalones de yoga o flare leggins presentan un corte que se adapta a caderas y muslos, pero se ensancha a partir de las rodillas, logrando un efecto visual que alarga y estiliza las piernas. Por otra parte, su tela ligera los convierte en una opción ideal para moverse con libertad.

A la hora de entrenar o de practicar un deporte, los pantalones de yoga o flare leggins también se pueden usar con tops ajustados, remeras sueltas o buzos amplios. Y si se busca un look urbano, también es posible combinarlos, por ejemplo, con una campera de cuero o un blazer deportivo y unas zapatillas. En relación a los colores, los tonos neutros como el negro, gris, azul marino y verde musgo aparecen como los favoritos de esta temporada, permitiendo combinaciones elegantes y actuales.

Algunas de las ventajas que ofrecen los pantalones de yoga o flare leggins son las siguientes:

Su corte acampanado posiblita movimientos amplios y naturales, lo cual es perfecto para disciplinas como yoga, pilates o ejercicios funcionales.

La tela liviana favorece la circulación del aire y evita la sensación de calor durante el ejercicio , lo que proporciona mayor frescura y confort.

, lo que proporciona mayor frescura y confort. Versatilidad: son perfectos tanto para entrenar como para armar outfits casuales, combinándolos con zapatillas deportivas o incluso con botas para un look más urbano.

AA1S247w Los pantalones de yoga o flare leggins forman parte de la nueva moda fitness que llega desde Europa para entrenar en este verano 2026. Y prometen dejar atrás a las clásicas calzas.

En el sitio Decathlon, especializado en la venta de artículos deportivos, se subraya que, para practicar yoga, es importante llevar ropa cómoda y adecuada. La cintura abdominal debe mantenerse sujeta, pero sin apretar, y el tejido debe retener el calor corporal al tiempo que evacúa eficazmente el sudor. Los pantalones son, por los tanto, la prenda más adecuada para practicar yoga. Tanto en yoga como en pilates, se necesita una cierta amplitud de movimiento para realizar cada postura. Una prenda suave y con suficiente elasticidad ayudará a sentirse cómoda durante el ejercicio. Además de adaptarse a todos los físicos, los pantalones de tiro alto sujetan la cintura sin oprimirla. Son la prenda ideal para acompañar cada movimiento sin estorbar.