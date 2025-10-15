Entrenamiento en kayak durante 10 días: el macabro plan de Pablo Laurta para cometer el doble femicidio

Se preparó durante días y hasta ideó un plan de escape. Los detalles de una mente criminal que planificó todo para matar.

Con los nuevos detalles que surgen en la investigación por el doble femicidio en Córdoba que cometió Pablo Laurta , seguido del secuestro de su hijo menor de edad, se conoció el plan criminal que ideó para cruzar de Uruguay hacia Argentina y cometer crímenes atroces.

Laurta está detenido y este miércoles prestará declaración indagatoria , no sólo está acusado por los femicidios hacia su e pareja y exsuegra, sino que también se lo acusa por el homicidio de Martín Palacios, un chofer de aplicación de viajes al que encontraron muerto.

Según reveló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Laurta estuvo durante diez días practicando kayak para poder concretar su plan de cruzar el río Uruguay e ingresar a Argentina sin dejar rastros. El ministro lo calificó como "una mente criminal metódica" .

pablo laurta doble femicidio Se espera que luego de dicha testimonial "quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro".

En la conferencia, el funcionario detalló que el creador de "Varones Unidos" alquiló una cabaña en Salto (Uruguay), "deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak y se cruza a nuestra provincia, donde esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá".

Este lugar que eligió para cruzar, tiene la particularidad que entre las costas de Argentina y Uruguay hay una distancia de 800 metros. Al dejar el kayak cuando llegó a Entre Ríos, lo escondió en un monte y se subió a un micro hacia la ciudad de Concordia.

El viaje que planeó Laurta con el chofer desaparecido

A partir de este momento comienza su relación con el chofer de aplicación, Martín Palacios -que ya lo había transportado en otras ocasiones-, quien toma el viaje que Laurta pide desde la terminal de Concordia. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela, en Santa Fe.

Este encuentro que ocurrió el pasado 7 de octubre, quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes que trascendieron se ve al femicida saludar al conductor de un Toyota Corolla blanco y cargar su equipaje en el baúl del vehículo alrededor de las 20 horas. Según las autoridades, el automóvil coincide con la descripción brindada por los familiares de Palacios.

Posteriormente, cerca de mitad de camino, el vehículo cambió el sentido de su trayecto y se fue hasta la altura de la localidad de Estancia Grande. Allí se desvió y tomó un camino de ripio hacia el oeste hasta la altura de Estación Yeruá.

Luego el auto tomó otro desvío hasta la zona de General Campos, a 35 kilómetros de Concordia, donde se incorporó a la Ruta 18. En ese momento, los dos celulares que tenía en su poder el chofer se apagaron alrededor de las 23 horas.

El plan que desató el doble femicidio en Córdoba

Según los investigadores, Laurta siguió su trayecto en soledad en el vehículo de Palacios hasta la vivienda del barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital, a donde arribó en la madrugada del sábado 11 de octubre.

Al llegar a Córdoba, cometió el brutal crimen que había planificado. Asesinó a su ex novia Luna Micaela Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y acto seguido secuestró a su hijo que cumplió 6 años este martes.

Tras el doble femicidio que protagonizó, se dirigió en taxi hacia la terminal de Córdoba junto a su hijo menor de edad. Incluso, una cámara de seguridad lo muestra afuera de la casa del crimen con el nene esperando el vehículo que los llevaría mientras jugaban con una pelota.

pablo laurta casa cordoba con su hijo

"Tuvo plena conciencia de cada paso que dio y preparó su accionar para no dejar rastros”, explicó el ministro entrerriano y destacó la planificación previa del acusado, quien pensaba regresar a Uruguay en el mismo kayak con el que había cruzado pero este regreso sería junto a su hijo,

Este miércoles los fiscales entrerrianos Daniela Montangie y Tomás Tscherning lo indagarán por homicidio, mientras que en Córdoba se lo espera para ser imputado por el doble femicidio.