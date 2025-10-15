Horror: las primeras palabras de Pablo Laurta, el autor del doble femicidio de Córdoba

Asesinó a su expareja y su exsuegra, luego secuestró a su hijo. En las últimas horas rompió el silencio en medio de su traslado para declarar ante la Justicia.

Pablo Laurta, el uruguayo imputado por el doble femicidio de Córdoba, dio sus primeras palabras a la prensa al salir de la comisaría donde estaba detenido, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, para ser trasladado en un camión policial hacia Concordia, donde prestará declaración indagatoria.

"Todo fue por justicia" , aseguró a un medio local al ser consultado por el crimen de Martín Palacios , el chofer de aplicación que habría asesinado y posteriormente quemó su auto. Se espera que luego de dicha testimonial "quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro", informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

En la provincia de Entre Ríos, el creador de "Varones Unidos" será imputado formalmente por el homicidio agravado de Palacios ante la fiscal Daniela Montangie y estará asistido por un defensor oficial. A su vez, pedirán prisión preventiva para luego trasladarlo hacia Córdoba para enfrentar la causa por el doble femicidio.

Las primeras palabras de Pablo Laurta, autor del doble femicidio en Córdoba

Respecto al caso del chofer, este martes por la mañana el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que "en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios". "Estaba desmembrado: le faltaban la cabeza y los brazos", dijo una fuente cercana al caso a La Nación.

El uruguayo tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años. Fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú mientras se encontraba acompañado por su hijo.

Qué pasó entre Pablo Laurta y Palacios, el chofer desaparecido

Este lunes por la mañana se conoció el video de una cámara de seguridad donde se puede ver a Laurta junto a Palacios en la Terminal de Ómnibus de Concordia. Según las autoridades, el automóvil coincide con la descripción brindada por los familiares de Palacios.

Palacios habría sido el remisero contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Encuentro entre chofer y femicida

Inclusive, según se pudo confirmar la última comunicación con su familia fue luego de que aceptara un viaje contratado por Laurta. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la principal hipótesis indica que el hombre acusado del doble femicidio habría matado al chofer antes de ingresar a Córdoba.

El mensaje que permitió la captura de Pablo Laurta, autor del doble femicidio en Córdoba

La detención del femicida tuvo lugar en un hotel en la provincia de Entre Ríos, donde se había hospedado con su hijo. Se presume que las intenciones era para poder cruzar la frontera. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor de 5 años. identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

Para dar con el paradero del hombre, fue clave el rol que cumplió una recepcionista del Hotel Berlín de Gualeguaychú donde el femicida había decidido alojarse junto al nene. Ella fue quien reconoció al fugitivo en redes sociales y alertó a su jefe: "Daniel, me apareció eso en Instagram. Y el muchacho está alojado acá con el nene".